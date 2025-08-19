Por qué desactivar Meta AI de WhatsApp y cómo se hace

WhatsApp es una de las apps más utilizadas en España (sino la que más), y es que es una forma rápida, gratuita y sencilla de comunicarte con tus familiares, amigos y conocidos, lo que la convierte en una plataforma perfecta para todo el mundo, sin importar la edad o sus conocimientos informáticos.

Uno de los aspectos más positivos de la app de Meta es que está constantemente actualizándose y ofreciendo a sus miles de millones de usuarios novedades que mejoren su experiencia en la app. Y entre ellas está la función de un círculo azul en nuestro WhatsApp.

Qué es el círculo azul en WhatsApp

Este pequeño círculo azul que te habrá salido en la parte inferior de la pantalla principal de la app, es el acceso directo a Meta AI, la Inteligencia Artificial de la compañía que después de estar vetada en la Unión Europea por no alcanzar los estándares de privacidad de esta región, ahora parece haberse actualizado y por ello ya está disponible en España entre otros países desde hace unos meses.

Esta IA es capaz de llevar a cabo varios tareas, desde buscar información, generar contenido creativo hasta hacer recomendaciones locales gracias a la IA de Llama 3. Como decíamos, la IA funciona básicamente como cualquier otro chatbot del mercado, tipo ChatGPT o Gemini (aunque estos son más avanzados), pero con la ventaja de que no hace falta que salgas de WhatsApp para realizar búsquedas rápidas, obtener recomendaciones o generar contenido.

Sin embargo, a muchos usuarios les está molestando este círculo y por ello son muchos los que se preguntan cómo quitarlo de su WhatsApp.

Cómo eliminar el círculo azul en WhatsApp

Por desgracia, al ser una función de Meta, no se puede eliminar o quitar del todo este círculo azul, pero lo que sí se puede hacer es reducir lo máximo posible su presencia y visión, y para ello tienes que seguir los siguientes pasos.

Abre la app de WhatsApp y en chats el de Meta AI (escribiendo el nombre te saldrá). Mantenlo presionado hasta que te aparezcan las opciones. Ahí, selecciona la opción de Eliminar Chat para que desaparezca de tus conversaciones.

El problema es que a pesar de que hagas esto, el circulito azul seguirá apareciendo cuando abras WhatsApp, esto es algo que no se puede cambiar, aunque con las recientes quejas de los usuarios, cabe la posibilidad de que de cara al futuro la compañía decida permitirte quitarlo, pero por ahora hay que aguantarse.