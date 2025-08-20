Investigan la muerte de un streamer conocido por ser "humillado y maltratado" en directo ante miles de personas

"Horror absoluto", Francia está conmocionada después de conocer que el streamer conocido como Jean Pormanove o JP que contaba con más de 50.000 seguidores, falleció la noche del domingo al lunes cerca de Niza (Alpes Marítimos) a la edad de 46 años.

Según la fiscalía de Niza, se ha abierto una investigación para determinar la causa de la muerte, aunque no hay "nada sospechoso en este momento" y se realizará una autopsia para determinar la causa.

La razón por la que se ha iniciado una investigación es porque era conocido por sus transmisiones en directo y desafíos extremos en la plataforma Kick junto a otros streamers como Narutovie y Safine. La cosa es que JP junto a otros influencers con discapacidad eran humillados y atacados en vivo y ante miles de personas.

"Jean Pormanove fue humillado y maltratado durante meses en directo en la plataforma Kick. Hay una investigación judicial en curso. Me he puesto en contacto con Arcom y he presentado una denuncia contra Pharos. También he contactado con los responsables de la plataforma para obtener explicaciones", escribió Clara Chappaz, ministra delegada de Inteligencia Artificial (IA) y Asuntos Digitales, en la red social X, este martes.

Le décès de Jean Pormanove et les violences qu'il a subies sont une horreur absolue. J'adresse toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches.



Jean Pormanove a été humilié et maltraité pendant des mois en direct sur la plateforme Kick.

Une enquête judiciaire est en cours.… — Clara Chappaz (@ClaraChappaz) August 19, 2025

Al parecer, Narutovie y Safine (con los que hacía los directos) fueron detenidos a principios de 2025 bajo sospecha de violencia contra personas vulnerables, además de que ya se había contactado con la plataforma "por la difusión de contenido que mostraba violencia contra el streamer", pero no hicieron nada al respecto.

Ça faisait déjà 45 min que Jean Pormanove ne bougeait plus et que les dons demandaient à Owen de vérifier s'il allait bien… et la première chose qu'il a faite, c'est de lui jeter une bouteille ??? C'est terrible. Que justice soit faite. pic.twitter.com/MxrP7FKY4H — ornoir (@BaikannT51636) August 18, 2025

"Responsabilizar a las plataformas en línea por la difusión de contenido ilegal no es una opción: es la ley. Este tipo de fallo puede conducir a lo peor y no tiene cabida en Francia, Europa ni en ningún otro lugar" asegura Chappaz.

Del mismo modo, como señala la Alta Comisionada para la Infancia y exministra de Infancia, Juventud y Familia, Sarah El Haïry "Las plataformas tienen la enorme responsabilidad de regular el contenido en línea para que nuestros hijos no se vean expuestos a contenido violento. Insto a los padres a estar extremadamente atentos", escribió.