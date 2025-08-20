Google presenta la nueva familia de smartphones con IA: así son los nuevos Pixel 10

El gigante tecnológico Google acaba de presentar su nueva generación de smartphones, los Pixel 10, que vienen en tres versiones, la básica, el modelo Pro y el modelo Pro XL. Al mismo tiempo también han lanzado el nuevo reloj inteligente Pixel Watch 4 y los auriculares Pixel Buds 2a y Pixel Buds Pro 2.

Gran parte de esta presentación se ha centrado en su nueva serie de dispositivos móviles, Google Pixel 10, que al igual que el año pasado destacan por la enorme integración de la Inteligencia Artificial en todos los modelos. Esto es posible gracias al nuevo chip premium con el que van equipados, el chip Tensor G5, diseñado específicamente para funcionar con Gemini y ofrecer experiencias de usuario más fluidas y funciones innovadoras de Pixel como Zoom con Resolución Pro, Mejor Versión Automática y nuevas traducciones de voz durante las llamadas telefónicas con Traducción instantánea.

En esta generación, Gemini (la IA de Google) ocupa una parte muy importante, al ser el asistente personal con capacidades de hacer prácticamente todo lo que necesites e imagines.

Otro aspecto crucial de esta generación es en la fotografía, en el que también destaca la presencia de la IA a la hora de tirar la foto y también de editarla, con funciones como sugerencias antes de tomar la foto o elegir automáticamente la mejor versión de cada uno en una secuencia de imágenes.

Y entre las grandes novedades que incorpora esta generación de smartphones, nos encontramos con Pixelsnap, una tecnología magnética completamente nueva integrada en todos los dispositivos Pixel 10 que te permite acoplar sin esfuerzo cargadores inalámbricos, soportes, empuñaduras y otros miles de accesorios a tu Pixel.

Cómo es la familia Pixel 10

Pixel 10

Pantalla de 6,3 pulgadas y peso de 204 gramos.

Batería de 4970mAh ofrece +30 horas de uso y una carga rápida del 55% en 30 minutos, según Google.

Memoria de 12 GB RAM y 128 GB / 256 GB.

Google VPN integrada.

Cámara principal 48 MP y cámara delantera de 10,5 MP.

Android 16.

Pixel 10 Pro y Pro XL

A la izquierda el Pixel 10 Pro XL y a la derecha el Pixel 10 Pro

Pantalla de 6,3 pulgadas y 6,8 (XL), con un peso de 207 y 232 gramos respectivamente.

Batería de 4870mAh ofrece +30 horas de uso y una carga rápida del 55% en 30 minutos y de 5200mAh (XL) ofrece un 70% con media hora de carga.

Ambos ofrecen una memoria de 16 GB RAM y 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB.

Google VPN integrada.

Cámara principal de 50 MP y cámara delantera de 42 MP.

Android 16.

Precios y disponibilidad

Los teléfonos Pixel 10, Pixel 10 Pro y Pixel 10 Pro XL estarán disponibles en preventa a partir del 20 de agosto en los diferentes canales de distribución. Llegarán a los puntos de venta online y físicos a partir del 28 de agosto.

Estos son los precios de lanzamiento recomendados:

Pixel 10 (128 GB): 899 € Pixel 10 Pro (128 GB): 1.099 € Pixel 10 Pro XL (256 GB): 1.299 €