Vodafone soluciona el corte de fibra por los incendios que ha dejado sin conexión a algunos usuarios

Esta mañana del martes 19 de agosto, la red de Vodafone ha presentando problemas de conexión que impide a los usuarios usar el servicio con normalidad.

Al parecer se han reportado incidencias en el servicio móvil, con problemas en la conexión de datos en varias comunidades autónomas según numerosos usuarios desde las redes sociales. La incidencia ha comenzado alrededor de las 9:00 de la mañana, pero desde la teleoperadora aseguran que la han solucionado.

Se ha producido un corte de fibra por los incendios en zonas de Orense y León por un breve espacio de tiempo -inferior a una hora- y ya ha quedado solucionado que afectaba principalmente al internet móvil, aunque también hay reportes de fallos en el internet fijo e incluso usuarios que sufren un apagón total del servicio.

Según señalan desde el portal downdetector.com, las zonas más afectadas por el número de incidencias denunciadas son: Madrid, Sevilla, Orense, Vigo, Santiago de Compostela, Barcelona, Valencia y Pontevedra.

"En ningún caso, la red de Vodafone ha sufrido ninguna incidencia generalizada", han recalcado estas mismas fuentes.

Además, en un comunicado, desde la compañía indican que ha incrementado sus recursos en las zonas afectadas por los incendios para asegurar la continuidad del servicio de telecomunicaciones.

"Vodafone trabaja en coordinación con la Xunta de Galicia, la Junta de Castilla y León y la Unidad Militar de Emergencias y otras administraciones públicas para priorizar el restablecimiento del servicio y garantizar cobertura en los campamentos base desde donde se coordinan las brigadas de extinción", han expuesto.

El principal problema son las acometidas eléctricas quemadas a las que es difícil acceder. Además, el fuego dificulta y en muchos casos hace inviable instalar grupos electrógenos por su peligrosidad en estos escenarios. No obstante, los efectivos continuarán trabajando hasta lograr el restablecimiento total del servicio a medida que sea posible", han añadido.

En esta línea, Vodafone está activando datos ilimitados en las líneas móviles sin coste para que los clientes que hayan perdido sus domicilios o hayan sido desalojados dispongan de conectividad. Asimismo, la operadora facilitará la reposición de los equipos sin coste cuando sea necesario.