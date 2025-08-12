Esta extensión de Google Chrome registra todo lo que haces en Internet: desinstálala para proteger tu privacidad

Las extensiones de Google Chrome suponen una gran ayuda para los usuarios, que pueden tener a mano numerosas funcionalidades y herramientas instaladas en el propio navegador, sin necesidad de acceder a portales webs ni descargar aplicaciones de terceros.

Sin embargo, algunas de las extensiones son revisadas y modificadas o canceladas por Google, ya que suponen un peligro de seguridad para los usuarios, como es el caso de PDF Toolbox, una extensión muy útil que sirve para fusionar y dividir PDF, así como para extraer páginas, rotarlas o mezclar documentos de PDF directamente desde el ordenador, al mismo tiempo que sirve de convertidor de PDF a doc o de PDF al formato xls, entre otras cosas.

Problemas de privacidad de PDF Toolbox

Aunque parece muy útil y, de hecho, lo es, ya que esta extensión de Google Chrome acumula más de dos millones de descargas y tiene una valoración de 4,2 en Play Store, supone un peligro de ciberseguridad para los usuarios que la tengan instalada, tal y como recoge el experto en ciberseguridad Wladimir Palant.

Así lo indica el experto en ciberseguridad Wladimir Palant, ya que esta herramienta puede acceder a un servidor externo y consultar las páginas webs que han visitado los usuarios, de tal modo que los ciberdelincuentes pueden acceder a información personal de los usuarios y, después, vender estos datos a páginas de terceros.

Por lo tanto, quienes tengan instalada esta extensión de Google Chrome y la utilicen, deberían desinstalarla para proteger su privacidad, ya que existen portales webs que pueden convertir y modificar de diferentes maneras los PDF, sin necesidad de tener instalada esta extensión.