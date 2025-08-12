¿Qué significa el nuevo mensaje que le está llegando a todo el mundo desde WhatsApp: "Conserva los mensajes más importantes..."?

Sin importar la edad que tengas, tus conocimientos informáticos y tus gustos y preferencias, si tuviésemos que señalar una app como la que tiene todo el mundo instalada, esa sería WhatsApp.

La app de mensajería instantánea de Meta tan solo en España cuenta con más de 30 millones de usuarios registrados, lo que supone alrededor del 94% de los españoles que usan internet.

Gran parte del éxito de la app es que está constantemente actualizándose y ofreciendo a sus usuarios nuevas funciones y herramientas para que su experiencia en la plataforma sea la mejor posible.

Por ello es normal que al usar la app nos encontremos con avisos y mensajes de nuevas funcionalidades que han llegado, y es que como hay tantas es difícil seguirle la pista a todas. Por eso ahora WhatsApp, a través de su chat oficial (que se cuela entre tus conversaciones normales) ha enviado un nuevo mensaje promocionando una función que no es nueva, pero quizás no todo el mundo conozca.

"Conserva los mensajes más importantes.

Incluso si usas los mensajes temporales, puedes conservar las fotos, los mensajes de voz y otras cosas que no quieres perder"

Mensajes conservados

WhatsApp dispone de una función llamada mensajes temporales, que como indica el nombre, son mensajes que no se quedan para siempre sino que después de un tiempo se eliminan. Pero curiosamente, han habilitado una función para que aunque uses estos mensajes temporales, puedas conservar algunos que quieras.

"Cuando usas mensajes temporales en tus chats de WhatsApp, puedes optar por conservarlos para que no desaparezcan, siempre y cuando no haya vencido su duración. Luego de conservar un mensaje, todos los participantes de la conversación podrán verlo y no desaparecerá cuando finalice su duración", explican desde WhatsApp.

Pero claro si los mensajes son temporales, en vez de la conversación normal, será por algo, por eso si alguien conserva un mensaje que tú enviaste, recibirás una notificación. Como eres quien lo envió, tú decides quién puede conservarlo. Si decides dejar de conservar tu mensaje, ningún otro participante del chat podrá volver a hacerlo y viceversa.

Para conservar un mensaje, haz clic en él o mantenlo presionado y, luego, toca o haz clic en Conservar. Para ver los mensajes que conservaste, toca la sección de información del chat o haz clic en Mensajes conservados.