El dueño de La Sirena, José Elías, señala las profesiones que no deben temer a la IA "cobrarán 50,60 o 200 la hora"

La llegada de la Inteligencia Artificial a nuestra vidas ha supuesto una revolución y muchísimos aspectos de esta, pero sin duda en uno de los sectores donde más se va a notar su presencia, y poco a poco ya se observan las consecuencias de la entrada de esta tecnología es en el trabajo.

Y es que toda empresa busca la eficiencia al mismo tiempo que reducir costes, y lo cierto es que dar a las máquinas la capacidad para hacer tareas que hasta ahora tan solo éramos los humanos quienes las podíamos hacer, ayudar enormemente a conseguir estos dos objetivos.

Lo podemos comprobar hasta con las IA más básicas y menos especializadas, por ejemplo, ahora estamos todos viendo cómo ChatGPT genera o replica imágenes de una calidad asombrosa y en cuestión de segundos, algo que a una persona, incluso siendo un profesional le costaría por lo menos unas horas.

Y uno de los empresarios más influyentes y conocidos de España, dueño de la cadena de supermercados La Sirena y fundador de Audax Renovables, José Elías, ha reflexionado sobre esto mismo. Elías es una de las grandes fortunas de nuestro país, según la Lista Forbes, lo que indica que conoce el panorama laboral y sus tendencias, por eso vale la pena escucha qué tiene que decir sobre el impacto de la IA en los trabajos.

Este lo tiene claro, y como muchos señala la IA cambiará por completo el panorama laboral al cambiar el valor de ciertas profesiones. Por ejemplo, el multimillonario señala que trabajos como el de ingeniero, arquitecto o abogado están en declive, por dos motivos clave: por un lado la saturación del mercado con estos profesionales generando una sobreoferta a la vez que la IA poco a poco está siendo capaz de sustituir a las personas en algunas labores, y esto se irá multiplicando con el paso del tiempo.

Esto es porque la IA podrá automatizar la mayoría de los procesos y acciones que estas profesiones hacen, y al final la labor humana quedará relegada a tan solo supervisar, por lo que se necesitarán menos personas trabajando en estos puestos. Pero Elías también señala la otra cara de la moneda, donde resalta algunas profesiones que en este mundo cada vez más digital estarán realmente bien remuneradas.

Todo parte de la oferta y demanda, y mientras hoy los más jóvenes estudian carreras o se forman para profesiones del futuro, hay algunas que no van a cambiar y que cada vez va a haber menos profesionales dedicados a ello, lo que les permitirá valorizarse. Se trata de trabajos manuales, desde ser fontanero, electricista o mecánico, debido a que son tareas muy complicadas de automatizar y por lo tanto la IA tardará mucho más en llegar.

Se ha perdido en cierta manera el interés por estas profesiones, pero según Elías, no es una locura pensar que un fontanero pueda acabar cobrando "50, 60 o 200 euros la hora", ya que si hay escasez de profesionales de este tipo, los que estén podrán subir sus tarifas.

Diciendo esto, Elías no quiere desprestigiar las carreras universitarias, pero señala una problemática que poco a poco se está haciendo más real, y que si como sociedad no tenemos un cambio de mentalidad, este escenario no es tan irreal como muchos podrían pensar.