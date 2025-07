Adiós a WhatsApp: todo el mundo la está abandonado desde que salió esta app que funciona sin internet

Competirle a un gigante como WhatsApp es algo que en los últimos años, muchos han intentado, pero que nadie ha conseguido. Y es que la app de Meta se ha posicionado de tal manera gracias a todo lo que ofrece y todas las herramientas que tiene, que es casi imposible hacerle sombra.

Para conseguirlo, hay que lograr destacar y ser capaz de ofrecer algo que WhatsApp no puede ofrecer, y como decíamos no es tarea fácil. WhatsApp ofrece todas las maneras imaginables de comunicación de manera gratuita (mensajes, llamadas, videollamadas, audios, fotos, vídeos...) y ahora también tiene integrada la IA de Meta, por lo que quedan pocas cosas que no se puedan hacer en esta plataforma.

Y por muy potente y completa que sea esta app, sí que es cierto que tiene un Talón de Aquiles, y es que si no tienes conexión a internet, no tienes nada que hacer con ella. Esto es algo que ocurre en la inmensa mayoría de aplicaciones que usamos en nuestro día a día.

Y por esa razón el cofundador de Twitter e impulsor de Bluesky, Jack Dorsey, ha desarrollado una app de mensajería que rompe con esta norma. La app bitchat ya está disponible para todos los usuarios en la tienda de aplicaciones App Store, de manera que los usuarios de iPhone pueden comenzar a enviar y recibir mensajes sin conexión WiFi, la clave está en que lo hace por Bluetooth.

Dorsey presentó su nueva red social a principios de julio como una aplicación de mensajería segura, descentralizada y 'peer-to-peer' que funciona con redes Bluetooth en malla. Así, no requiere de conexión a internet para poder enviar y recibir mensajes, y aprovecha los pares para transmitir los mensajes, con un alcance de más de 300 metros (algo que irá incrementando con el tiempo).

Además, también está protegida con encriptación de extremo a extremo y la comunicación entre canales admite contraseña de manera opcional. Asimismo, para aumentar la privacidad no utiliza cuentas, números de teléfono o identificadores persistentes.

Ahora, bitchat ya está disponible para los usuarios con dispositivos iPhone en la tienda de aplicaciones App Store, de manera que ya pueden descargarla y comenzar a enviar y recibir mensajes mediante su sistema Bluetooth, tal y como ha compartido Dorsey en la red social X.