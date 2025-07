Si te quedas sin batería en el móvil cuando usas Google Maps como GPS, lo estás haciendo mal: cambia estos ajustes para alargar la carga

Para muchas personas, es impensable conducir sin el Google Maps como GPS, aunque estén viajando a un lugar que conocen o circulen por unas calles que han recorrido varias veces. Otros tantos, solo hacen uso del navegador cuando es estrictamente necesario y sin instrucciones no pueden llegar hasta su destino. Pero todos ellos, tienen un problema en común: el Google Maps consume mucha batería del teléfono móvil.

Y no es un problema menor, porque si el viaje es largo y no hay un cargador a mano, quedarse sin batería significa perderse por carreteras y ciudades desconocidas. La realidad es que, en cierto modo, es lógico que el GPS consuma bastante batería, porque necesita conectarse continuamente a satélites para conocer la ubicación. Sin embargo, existe un modo de alargar la vida útil del teléfono y no terminar el viaje sin batería.

Adiós a quedarte sin batería

Aunque a veces parece inevitable quedarse sin batería, según Xataka hay varias técnicas para exprimir la autonomía del móvil al máximo. Una de ellas es activar el modo oscuro. Evidentemente, al utilizar el Google Maps estamos manteniendo la pantalla del teléfono encendida durante mucho tiempo, por lo que es una buena idea ir a ajustes y cambiar la configuración de los colores de pantalla a oscuros para que consuma menos batería.

Otra de las claves es restringir el funcionamiento en segundo plano. En ocasiones, queremos salir de la navegación o silenciar los avisos porque conocemos parte del trayecto, pero en lugar de abandonar la aplicación lo que estamos haciendo es cambiar de pantalla o simplemente apagarla. Si eso ocurre, Google Maps sigue consumiendo batería. Para evitarlo, hay que entrar en los ajustes de batería y restringir el consumo de la aplicación en segundo plano.

Y estas no son las únicas formas de alargar la batería, pues también es importante dar permiso a Google Maps para que conozca tu ubicación únicamente cuando la aplicación está en uso. Por otro lado, es recomendable tener la app actualizada en todo momento para tener la versión más nueva, sin errores y con más seguridad.

Otros consejos

Más allá de estos ajustes, existen otras recomendaciones que a priori son más evidentes pero que en ocasiones se pasan por alto. Por ejemplo, se puede utilizar el modo de ahorro de batería para maximizar su duración sin afectar al rendimiento. También se puede bajar el brillo de la pantalla, siempre y cuando se puedan ver con claridad las instrucciones del GPS.

Por último, se pueden descargar mapas sin conexión, que permiten navegar por carreteras y ciudades sin necesidad de que la aplicación se conecte a internet. Eso sí, este sistema tiene la desventaja de no emitir alertas o señales actualizadas a tiempo real.