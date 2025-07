Ya es oficial: esta es la situación legal de las IPTV y qué debes saber para ver el fútbol esta temporada

Sobre todo en este último año, el término IPTV se ha repetido en numerosas ocasiones, y es que desde comienzos de 2025, LaLiga ha llevado a cabo una caza contra todos los enlaces y webs que emitían sus partidos de manera pirata, lo que ha provocado un enorme revuelo a los usuarios de esta tecnología.

Las listas IPTV (Internet Protocol Television o Televisión por Protocolo de Internet), son como un directorio de canales de televisión que puedes ver a través de internet. Se pueden utilizar para ver todo tipo de contenidos, pero sin duda, estas listas han obtenido una notoriedad especial por su uso para ver el fútbol, en muchos casos de manera ilegal.

¿Las IPTV son ilegales?

Existe cierta confusión alrededor de las IPTV, ya que debido a la persecución que se ha hecho de ellas en los últimos años, muchos no saben si son legales o no. Aunque ahora su nombre se asocia con algo ilegal, lo cierto que una IPTV por sí misma no incumple ninguna norma o ley, es un servicio que ofrece acceso a contenidos a través de la red.

La clave está en si el servicio que contrates tiene licencia o no para emitir los contenidos que está ofreciendo, y es que en el caso del fútbol, aunque uses una IPTV esta podría tener los derechos para reproducir los partidos si, en el caso de Movistar y DAZN en España, estos han compartido las emisiones con terceros.

Cómo acceder de manera segura y legal a listas IPTV

A pesar de que encontrar listas IPTV que emitan el contenido que buscamos puede ser tan fácil como buscarlo en tu navegador de confianza, no todas son legales y seguras, para identificarlas debemos fijarnos en estos aspectos:

Precio : si el precio es demasiado bajo en comparación con los servicios legales, desconfía.

: si el precio es demasiado bajo en comparación con los servicios legales, desconfía. Origen : busca información sobre la empresa que ofrece el servicio. ¿Tiene una página web oficial? ¿Proporciona información de contacto?

: busca información sobre la empresa que ofrece el servicio. ¿Tiene una página web oficial? ¿Proporciona información de contacto? Contenido : ¿Ofrece canales de pago sin suscripción? Si es así, es probable que sea ilegal.

: ¿Ofrece canales de pago sin suscripción? Si es así, es probable que sea ilegal. Formas de pago : evita servicios que solo acepten pagos anónimos o difíciles de rastrear.

: evita servicios que solo acepten pagos anónimos o difíciles de rastrear. Términos y condiciones : lee detenidamente los términos y condiciones del servicio. Un servicio legal suele tener términos claros y transparentes.

: lee detenidamente los términos y condiciones del servicio. Un servicio legal suele tener términos claros y transparentes. Opiniones de otros usuarios: busca opiniones y reseñas de otros usuarios en foros y redes sociales.

¿Qué debes tener en cuenta para la temporada que viene?

Si bien todos coincidimos que el mayor impedimento y motivo por el que la piratería sigue siendo tan alta en el fútbol en España, es el precio para verlo, debes saber que usar IPTVs que emiten el fútbol de manera irregular, es ilegal y aunque tu como espectador por ahora no puedas ser sancionado por ello, de cara a esta nueva temporada la cosa podría cambiar.

En países como Italia, ya se han enviado multas a usuarios por usar enlaces piratas, y en España, el séquito de Javier Tebas también ha enviado alguna que otra notificación demandando el pago de daños y derechos de emisión. Desde LaLiga se han lanzado a por todas para aplacar esta problemática, y podemos estar seguros de que este año irán todavía más fuerte, lo que no solo complicará el uso de IPTV y enlaces piratas para ver los partidos, sino también la posibilidad de recibir multas por usar estos servicios.