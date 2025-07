Indra prevé rubricar la compra de Hisdesat antes del lanzamiento de su mayor satélite

Indra Group acelera la formalización de la compra de Hisdesat (incluido en el mismo paquete que Hispasat) para que el lanzamiento del satélite de defensa más avanzado de Europa se produzca bajo el perímetro de la multinacional española. Se trata del SpainSAT NG II, considerado uno de los más sofisticados del mundo, cuyo despegue está previsto en las instalaciones de Cabo Cañaveral (Florida, EE.UU.) a través de un propulso de SpaceX, para el próximo 22 de octubre, con una ventana de lanzamiento que se ampliará hasta el 29 de octubre.

Por todo lo anterior, la compañía que preside Ángel Escribano cuenta con tres meses exactos para convencer a siete reguladores nacionales sobre las bondades de la adquisición del 89,68% del capital del operador de satélite, anunciada el pasado 31 de mayo por un importe de 725 millones de euros.

Además de Brasil y España, los servicios jurídicos hacen horas extra para lograr el permiso de los organismos de competencia de Portugal y Colombia, así como de otros reguladores en Ecuador (donde opera con la marca blanca Wave OTT Plus), México y República Dominicana. Hispasat también ofrece servicios de conectividad por medio de Wave OTT Plus en Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, aunque en dichos países no requiere autorizaciones.

El referido Spainsat NG II, que completa los servicios del satélite de nueva generación del SpainSat NG I, proporcionará servicios seguros de comunicaciones por satélite al Ministerio de Defensa y a otros países aliados. Estos satélites ofrecerán cobertura desde América hasta Asia, con el objetivo de responder a las crecientes necesidades de comunicación de las Fuerzas Armadas y entidades gubernamentales.

Si la resolución de los trámites pendientes de resolución avanzara de forma fluida, Indra Espacio celebraría su mayor hito empresarial tras su reciente creación, aprobada en la Junta de Accionistas de Indra del pasado 27 de junio.

Por lo pronto, la operación recibió la correspondiente luz verde en Brasil a mediados del pasado abril una vez que el CADE (consejo de Administrativo de Defensa Económica) autorizó la adquisición de la filial Hispamar, sin condiciones, tal y como quedó reflejado en el Diario Oficial brasileño. "A la vista de esta información, considerando la definición geográfica del mercado relevante en la jurisprudencia del Cade, se infiere que la operación no daría lugar a ningún solapamiento horizontal o integración vertical entre las actividades de los solicitantes en Brasil, ya que se informa de que ninguna de las empresas que forman parte del Grupo Indra opera en Brasil en mercados relacionados horizontal o verticalmente con las actividades desarrolladas por la empresa objetivo".

El mismo regulador brasileño constató en su documentación que "el enfoque de la operación está inserto en el contexto del plan estratégico del Grupo Indra, cuyo principal eje de crecimiento es la expansión en la industria de defensa. El objetivo de la operación consiste en posicionar a Indra como un jugador clave en el emergente dominio militar del espacio en el sector Aeroespacial y de Defensa", según indican los documentos del proceso aprobado en el Cade.

En suelo español, Indra necesita el visto bueno del Consejo de Ministros, trámite que deberá esperar a que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) resuelva a favor de la operación. También debe actuar en el mismo sentido el Ministerio de Defensa, ante la unión de dos empresas que acaparan un volumen relevante de contratos públicos de su negociado.

Pese a tan apretada agenda, desde la compañía no prevén objeciones severas en el departamento que lidera Margarita Robles. Para alivio de Indra, la compañía no necesita la autorización de la Comisión Europea, al no tener negocios continentales susceptibles de análisis por parte de Bruselas. Las autorizaciones en los distintos países también se esperan a lo largo del verano y principio de otoño. En el mismo sentido, Miguel Ángel Panduro, CEO de Hispasat, estimó que Indra completará todos los permisos para adquirir Hispasat el próximo mes de octubre, según aventuró en un curso organizado en Santander por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE).

Por otra parte, a finales de julio, el satélite pasará a la cámara anecoica (para comprobar que absorbe todas las ondas sonoras o electromagnéticas sin reflejarlas), y así realizar las pruebas funcionales de radio frecuencia de todas las cargas útiles y antenas en su configuración de vuelo, paso fundamental para garantizar que las comunicaciones seguras funcionen como se espera", según Hisdesat.

Pendientes del filtro de la CNMC

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recibió la "prenotificación" de la compra de Hispasat por parte de Indra la primera semana del pasado abril y, desde entonces, está compartiendo las consultas con la empresa, según ha podido saber este periódico de fuentes del mercado. No obstante, según apuntan otras fuentes del sector, el regulador aún está pendiente de recibir la notificación formal del acuerdo de compra de la participación de Redeia, anunciado el pasado 3 de febrero, ya que sólo de esa forma, y una vez registrado con el correspondiente número de expediente, se podrá comenzar a contabilizar los plazos y analizar el asunto.