Paco Gavilán (Nunsys): "Antes de verano cerraremos dos compras muy centradas en Madrid"

La tecnológica Nunsys, fundada y dirigida por Paco Gavilán, ha multiplicado su tamaño por cinco desde 2021 después de integrar Sothis –que pertenecía al presidente de Mercadona, Juan Roig– e Inycom. Su CEO y propietario asegura que tienen una oportunidad única para ser el gran gigante tecnológico de capital 100% español después de Telefónica e Indra con la Inteligencia Artificial y el despegue de la inversión en ciberseguridad y tecnología para defensa.

¿Cuál ha sido el balance de Nunsys el año pasado?

El año pasado alcanzamos una facturación agregada de 257 millones de euros, con un aumento de cerca del 20% sin haber tenido crecimiento inorgánico. De lo que más orgullosos estamos ha sido de conseguir un 19% de crecimiento en el resultado, porque veníamos de esos procesos de integración de empresas y es importantísimo ganar en eficiencia y ganar en la parte de abajo de la cuenta de resultados. Además nos hemos consolidado como gran jugador nacional también por el crecimiento en el sector de las Administraciones Públicas.

Que no hicieran compras, ¿supone un cambio en la estrategia de ganar tamaño?

No, en realidad se ha debido a dos factores. Uno es la búsqueda de la eficiencia de lo que ya hemos invertido y a dedicar recursos a la mejora tanto a nivel de servicio como a nivel de resultados. El segundo es que había tanto potencial de crecimiento orgánico que no teníamos que mirar a otro lado. Queremos hacerlo muy bien para crecer tanto en nuestros clientes actuales como en el equipo.

¿Prevén volver a realizar compras?

Tenemos varias operaciones pero más pequeñas que las de Sothis e Inycom. Antes de verano cerraremos dos compras, muy centradas en Madrid y en tecnologías en las que ya damos muchos servicios allí y en las que queremos crecer en personas. Para nosotros sigue siendo muy importante crecer en Madrid y Barcelona, y seguimos estudiando operaciones más especializadas que de tamaño. Haremos integraciones, pero queremos que el crecimiento fundamental sea orgánico. Ya estamos por encima de lo que preveíamos y la ilusión es superar los 300 millones, pero sobre todo dar un salto del 30% en ebitda.

¿En qué áreas registran mayor impulso?

En ciberseguridad somos muy diferenciales al abarcar desde la vigilancia de la conectividad, a la seguridad en el móvil o el almacenamiento en backup. Hay muy pocas empresas que tengan el abanico completo. Muy vinculada está la demanda de nuestro data center, la estrella en rentabilidad. Y en algo en lo que todavía no se ven los números pero tenemos mucha ilusión es nuestro producto de inteligencia artificial generativa, Vekai, que ya tenemos en piloto en grandes compañías. También ha empezado a dar frutos lo que llevamos años haciendo en defensa, que también va a dispararse junto a la ciberseguridad.

En Inteligencia Artificial, ¿aún estamos a tiempo de no perder el tren frente a China yEEUU?

Aunque en Europa y en España estamos lejos de otros países en inversión en producto, cuando hay un cambio tecnológico siempre aparece una oportunidad de igualarte. Y eso está pasando con la disrupción de la Inteligencia Artificial. Si no existiese un cambio es muy difícil subirte al carro de los grandes que llevan invirtiendo miles de millones durante tantos años. Es verdad que hay que hacer una inversión grande y los gobiernos tienen que de verdad potenciar la compra pública innovador, pero se ve una obsesión en Europa y España para que eso pase. El mensaje político de queremos contratar empresas europeas y queremos contratar tecnología española nunca lo había oído y llevo toda la vida en esto. Y eso es una oportunidad, sobre todo para empresas que invertimos mucho I+D en producto propio.

Con su fuerte crecimiento, ¿han recibido ofertas de compra? ¿Se plantearía vender?

Nos han llegado bastantes, pero no vamos a vender la compañía porque está en su momento más bonito. Yo siempre digo que ni siquiera somos adolescentes y quiero vivir ese crecimiento exponencial. Además del momento del propio sector, somos muy diferentes. Ahora hay mucha presencia de fondos y pocas empresas pueden pensar en 10 años vista. Es una oportunidad que no me he encontrado nunca de acercarnos en tamaño a compañías como Telefónica e Indra y tenemos que agarrarnos a tope. Y en este sector es verdad que el tamaño importa, porque no es fácil dominar todo el abanico de tecnologías si no tienes cierto tamaño.

Hace dos años planificaron salir a bolsa, ¿el proyecto está aparcado?

Tenemos esa idea, pero al mercado continuo, no en el BME Growth. Para poder cotizar nos hemos marcado superar los 40 millones de euros de ebitda (en 2024 se situó en 17,9 millones), porque el mercado continuo tiene mayor liquidez y madurez. Creemos que hay mucha hambre de empresa tecnológica española que pueda ser global. Hemos decidido esperar, llegar a ese objetivo dependerá de si seguimos sólo con crecimiento propio, que serían 4 años, o antes con alguna compra. Y si hay oportunidades para una gran integración también estaríamos dispuesto a dar entrada a un fondo o inversor con esa ventana de salida con la bolsa.

Están ampliando su data center en Valencia y prevén otro en Zaragoza, ¿se van a sumar a la fiebre inversora en ese sector o realizarán alicanzas?

Estamos duplicando el que tenemos aquí de 3 MW y queremos ofrecer otro más pequeño de proximidad en Zaragoza. Nosotros lo vemos más como un producto que da valor a nuestro cliente como complemento en ciberseguridad, como ocurrió con la DANA o con el apagón. Pero no vamos a entrar en hiperescalares y macrocentros. Trabajamos con todos esos operadores, pero no es nuestro mundo.