Lanzamiento Nintendo Switch 2: mucho cuidado si haces esto al abrirla, porque podrías romperla el primer día

Ha sido este jueves 5 de junio cuando Nintendo ha lanzado de manera oficial y global la nueva Nintendo Switch 2, la segunda generación del último modelo de consola portátil de la firma creadora de éxitos como Mario Bros.

La compañía ha apostado de lleno por este modelo, y es cierto que hay mucha expectación con la Switch 2, donde Nintendo confía en superar las 15 millones de ventas en su primer año, reportan fuentes cercanas. Y de momento parece que van en buena dirección, ya que en las primeras horas, numerosas tiendas han asegurado que les faltan existencias para satisfacer la alta demanda de esta nueva consola.

Por eso si eres uno de los afortunados y te has hecho ya con la tuya hay un aspecto muy importante que no debes olvidar en el momento de abrir la Switch 2. Esto es porque Nintendo ha tomado una extraña decisión en el diseño de esta, y aunque físicamente es muy similar a su antecesor, en el momento de abrirla encontrarás algo que crucial que no debes quitar, sino quieres romper tu nueva Nintendo sin siquiera haberla estrenado.

Esto es porque extrañamente, la compañía ha puesto una especie de film protector de pantalla, pero que en primera estancia parece la típica pantalla de protección que viene de fábrica en todos los dispositivos electrónicos y que quitamos siempre antes de empezar a usarlos.

"No la quites"

La compañía está avisando que no es nada conveniente retirar este film, aunque este sea nuestro primer instinto, dicha película está diseñada para evitar que se dispersen fragmentos en caso de rotura.

Se puede leer tanto en la web oficial como en las instrucciones que vienen en la caja de la propia Nintendo Switch 2, por eso frena tus instintos y no quites esta pantalla protectora, ya que estropear una consola valorada en 469,99 euros nada más abrirla es algo que nadie quiere hacer.