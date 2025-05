La opción del móvil que pocos conocen para no olvidar nunca dónde está aparcado el coche: apto para iPhone y Android

A veces, cuando aparcamos en la calle, especialmente en lugares nuevos o que no conocemos mucho, podemos olvidar dónde está nuestro coche, perdiendo mucho tiempo buscándolo y generándonos en ocasiones estrés. Sin embargo, en todos los teléfonos móviles existe ya una opción que nos recordará siempre dónde está estacionado.

Antes, las personas más olvidadizas tendían a apuntar en las notas del móvil la ubicación exacta del estacionamiento, pero con estas opciones no hace falta teclear nada.

En el caso de los móviles tipo iPhone (iOS), bastará con decir "Oye Siri, recuerda dónde he aparcado" cuando estacionemos nuestro cache.

Cuando queramos encontrar nuestro coche, solo habrá que decir "Oye Siri, dónde he aparcado" y al instante mostrará la ubicación concreta de donde está.

En el caso de los móviles tipo Android, la mecánica es exactamente la misma pero cambiando a Siri por Google: "Ok Google, recuerda dónde he aparcado" y para buscarlo "Ok Google, dónde he aparcado".

Así, evitaremos futuros quebraderos de cabeza y confusiones buscando nuestros vehículos por la calle.