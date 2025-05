Google ensalza la apuesta por la tecnología de Zaragoza

Google ha elogiado la visión de vanguardia y el proceso de transformación tecnológica de la capital zaragozana durante el transcurso del Google meeting I/O en el que ha participado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en el panel "Impulsando una Nueva Era de Innovación Gubernamental", con el vicepresidente de la compañía, Chris Turner.

En este panel dentro del evento que se celebra en Mountain View, en California, ante más de 5.000 asistentes, han destacado a Chueca como "una de las alcaldesas más visionarias del mundo en IA".

Precisamente, el vicepresidente de Google, visitó Zaragoza el pasado mes de noviembre para firmar un acuerdo de desarrollo de proyectos innovadores, especialmente asociados a la reducción de emisiones, y basados en herramientas de datos e Inteligencia Artificial Generativa creados por esta compañía.

En esta conferencia anual, se participa en una serie de sesiones dedicadas a debates sobre políticas, demostraciones de productos y eventos nocturnos con directivos y personal de Google. En este marco, la alcaldesa de Zaragoza ha explicado que "es un honor poder participar en este encuentro y tener la oportunidad de hablar de Zaragoza como un referente europeo, el referente europeo en implantación de la tecnología al servicio de los ciudadanos".

Chueca ha añadido que "he sido la única alcaldesa europea que he participado en los paneles. He podido explicar cómo estamos introduciendo la inteligencia artificial para poder mejorar la productividad en los procesos del ayuntamiento, en la interacción con los ciudadanos y que nos están mejorando los procesos y la calidad de los servicios públicos que prestamos".

La alcaldesa también ha aludido al desarrollo del panel. "Ha generado un gran interés para todo el público y me han preguntado mucho por el proyecto que tenemos de ciudad como referente de sostenibilidad y de Smart City en Europa. Hoy en Silicon Valley se ha hablado de Zaragoza y yo les he planteado que queremos ser el Silicon Valley de Europa".

Además, ha afirmado que "creo que vamos por muy buen camino con todos los proyectos que tenemos en marcha y con la comunicación que estamos haciendo de Zaragoza fuera de nuestras fronteras".

La conferencia permite compartir con la comunidad de desarrolladores de Google las novedades virtualmente e in situ. De este modo, se realiza la primera conexión y presentación en sociedad que después llega a todo el mundo y que se enfoca en cuatro grandes ámbitos: Android, IA, web y cloud.

Durante tres días, se conocen estos avances directamente de la fuente que los ha creado. Además, la programación otorga un protagonismo relevante a un selecto grupo de cargos electos, líderes gubernamentales, expertos del sector, representantes de centros de pensamiento (think tanks), activistas y académicos de todo el mundo.