Pedro Sánchez ficha al 'padre' de Internet para el nuevo consejo asesor de la Inteligencia Artificial

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha fichado a Vinton Gray Cerf, considerado el "padre" de Internet, ex vicepresidente mundial de Google y una de las personalidades tecnológicas más prestigiosas del mundo, para formar parte del Consejo Asesor Internacional de Inteligencia Artificial (IA). Este organismo se ha constituido viernes bajo el paraguas del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública. Además del de Cerf, el consejo reúne a otras diez destacadas personalidades nacionales e internacionales en materia de Inteligencia Artificial y Transformación Digital. La tarea de este consejo consultivo consistirá en asesorar al gobierno, a través del ministerio del ramo, en los asuntos relacionados con la industria del algoritmo.

Esta iniciativa coincide con el empeño del país "por desarrollar una IA ética, centrada en el ser humano y orientada a los derechos, así como las tendencias, retos y oportunidades que conlleva. La constitución de este consejo también supone el pistoletazo de salida la Agencia Española de Supervisión de IA (AESIA), responsable de supervisar los sistemas de IA de alto riesgo y fomentar la comprensión y el uso responsable de esta tecnología en la sociedad y la economía española. También incidirá en la protección de los derechos y la privacidad, así como el impacto macroeconómico en el mercado laboral, con sus potenciales incertidumbres.

Además del referido Vint Cerf, inventor de los protocolos TCP/IP, el Consejo Asesor Internacional de la IA, está compuesto por las siguientes celebridades científicas: Manuel Castells, quien ejercerá de presidente del Consejo, es catedrático de Tecnología de Comunicación y Sociedad en la Universidad del Sur de California, Los Ángeles, y Catedrático Emérito de la Universidad de California, Berkeley; Paul S. Adler, catedrático de Gestión y Organización, Sociología y Estudios Ambientales en la Universidad del Sur de California y experto en teoría de las estructuras organizacionales; Francesca Bria, profesora Honoraria en el Instituto de Innovación y Propósito Público de la Universidad de Londres y ex presidenta del Fondo Nacional de Innovación de Italia, y experta en innovación y políticas digitales; Kate Crawford, Investigadora Principal en Microsoft Research y Profesora de Investigación en el USC Annenberg, experta en las implicaciones sociales y políticas de la IA; Jerome A. Feldman, Profesor Emérito de Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación en la Universidad de California, Berkeley y líder en Ingeniería de computadores y Ciencia Cognitiva; Luciano Floridi, director del Centro de Ética Digital y Profesor en el Programa de Ciencias Cognitivas de la Universidad de Yale. Experto en ética de la inteligencia artificial; Jeroen van den Hoven, Catedrático de Ética y Tecnología en la Universidad de Tecnología de Delft y Director Científico del Instituto Delft Design for Values; Carissa Véliz, profesora asociada en el Instituto de Ética en IA de la Universidad de Oxford, autora de "Privacidad es poder" (libro del año para The Economist); Erika Staël Von Holstein, Directora ejecutiva del think tank independiente "Reimaginar Europa" basado en Bruselas y experta en IA y polarización política; Niklas Lundblad, 3xperto en política tecnológica y tecnologías responsables, y gerente global en Google, con más de 20 años de experiencia en análisis y debate sobre política tecnológica.