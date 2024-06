Inteligencia artificial generativa vs inteligencia natural degenerativa

Igual exagero un poco. Pero igual no. Hace ya años, cuando empezaron a proliferar los teléfonos móviles y se puso de moda el navegador en coches y móviles, fueron muchas las voces que manifestaron su preocupación acerca de la falta de ejercicio que se nos venía en relación con nuestra memoria.

Para qué vamos a memorizar calles o números de teléfonos si lo hace todo un pequeño ordenador de bolsillo.Y entonces no podíamos ver la llegada de los asistentes como Siri o Alexa. Ya no sólo no tenemos que recordar los números. Basta una instrucción de voz para que el aparato ejecute nuestra petición. Ya no tenemos ni que recordar la secuencia de botones que hay que pulsar para hacer una llamada, por ejemplo. "

Oye Siri, llama a mi jefe", y como el teléfono de tu jefe lo tienes guardado con esa etiqueta, tu móvil busca la etiqueta "jefe" entre los números guardados y ejecuta la acción "llamar" de la aplicación del teléfono.Y hasta aquí todo perfecto.

Sin contar que ya no tenemos que saber qué días son festivos, o cuando cumplen años familiares y amigos… todo lo resuelve el pequeño ordenador de bolsillo, que además hace las fotos, te permite escuchar música o buscar pareja sin demasiado esfuerzo.

Lo "más duro" estaba por llegar.Hablo de la Inteligencia Artificial, que no solo busca cualquier cosa que necesites, sino que te resume documentos sin leerlos, te prepara cartas, apuntes, informes, te resuelve dudas sobre cualquier tema, te prepara fotos, te traduce, es capaz de poner tu voz en un idioma del que no has oído siquiera hablar, o te desarrolla líneas de código sin que tengas ni idea para qué sirve.

Y encima, a medida que la entrenas, la Inteligencia Artificial aprende y es capaz de mejorar todo lo anterior en cada paso. Esto es en esencia la Inteligencia Artificial generativa.Llevo comentando desde hace muchas semanas que la IA nos va a venir muy bien a los abogados generalistas.

Con una visión amplia del derecho, vamos a ser capaces de saber qué preguntar a la IA, que va a aportarnos los conocimientos especializados de los que carecemos los generalistas. Lo que va a ser más difícil es que la IA aporte esa visión general de la que carecen los especialistas.

Lo mismo va a suceder con los Gestores Administrativos; a los que conocemos de manera más general cómo funciona el trámite nos facilitará saber cómo hacer el trámite puntual con tan solo una consulta.Honradamente creo que los generalistas volvemos a tomar la delantera y los especialistas van a poder ser poco a poco sustituidos por la IA generativa.

Y todo esto ¿qué consecuencias va a tener sobre los seres humanos? A simple vista, cada vez vamos a necesitar menos conocer cómo funcionan o en qué consisten o como se hacen muchas de las cosas que nos enseñaban (si, si, lo digo en pasado) en nuestros años "mozos". Vamos a ejercitar mucho menos la Inteligencia natural.

¿Para qué hacer operaciones matemáticas complejas, si le preguntas a Alexa y te da en cuestión de segundos (por o decir que de manera casi inmediata) el resultado? Y sin errores.Y si cada vez necesitamos menos la memoria, tampoco tenemos que preocuparnos mucho por la resolución de problemas, la creatividad en los diseños, la redacción de informes, jurídicos o no; en definitiva, vamos a poner muy poco a prueba la inteligencia natural.

Hasta el análisis de estrategias, documentos, programas… lo hace en tiempo real alguna de las aplicaciones que se han desarrollado con la IA. Crece la IA generativa, a cambio de que la inteligencia natural se vaya bloqueando, o más bien se vuelve degenerativa.

No estoy para nada en contra del progreso. Y tampoco creo que aportara demasiado conocerse de memoria la lista de los Reyes Godos. Pero con los adelantos modernos en unos años la inteligencia natural irá superándose, sin que hoy sepamos donde está su límite.

El progreso hay que respetarlo. No intentemos poner puertas al campo, pero tenemos que ser capaces de mantener ejercitada la inteligencia natural y la memoria para que no se oxiden. La capacidad de análisis la perderemos si el espacio que existe entre el input y el output se convierte en una caja negra. Sólo sabiendo qué hace la citada caja negra vamos a ser capaces de analizar de donde se obtienen los datos de salida y, en consecuencia, saber qué significan y poner en marcha mecanismo de mejora o correctivos.

Me encuentro muy cómodo con la IA, soy usuario de ChatGPT entre otras aplicaciones de IA, y creo que lo que queda por venir es aún más grande. Pero considero una obligación advertir, sobre todo a los más jóvenes, que no olviden su capacidad de analizar, de concluir, de memorizar… que lo sigan ejercitando todo, que no se vuelvan "vagos", ya que solo de esta manera obtendrán los mejores resultados de la IA.

La IA debe convertirse en la mejor amiga de la inteligencia natural. Y que entrenando ambas, siga creciendo, de manera ilimitada. Trabajemos para que la IA y la Inteligencia Natural sean las dos generativas, y que el excesivo uso de la primera no acabe con la segunda.