"Wikipedia no se vende": La enciclopedia virtual pide fondos para resistir en la era de la inteligencia artificial

¿Cuántas veces dirías que has consultado algo en Wikipedia? La enciclopedia online, fundada en 2001, es uno de los símbolos del internet abierto, una rara avis en una era en la que las suscripciones y el pago por contenido está cada vez más al día. Sin embargo, la Fundación Wikimedia, quien gestiona la enciclopedia y sus servicios hermanos, ha relanzada la campaña "Wikipedia no se vende" para pedir más fondos.

Al entrar en sus páginas los usuarios se encuentran con mensajes como este para solicitarle una donación:

Disculpa si somos un poco insistentes, pero ya es miércoles, 12 de junio, y nuestra campaña se acaba. Wikipedia es gratis, no tiene publicidad y está gestionada por una entidad sin ánimo de lucro. Si todas las personas que la usan aportaran 2,75 euros, lograríamos nuestro objetivo en unas horas, pero solo un 2 % lo hace. Si lo que te ha aportado Wikipedia vale 2,75 euros, ¿nos echas una mano? No importa si donas 2,75 euros o 25 euros: todas las aportaciones cuentan.

Wikipedia sobrevive sin anuncios, pero ahora se enfrenta la contexto de la IA

En un mundo donde la publicidad domina la mayoría de los sitios web, Wikipedia sigue siendo una excepción notable. Aunque en un momento hubo un fuerte debate interno por ver si se introducía algún tipo de anuncio, finalmente el portal ha permanecido libre de anuncios hasta ahora.

Eso sí, la llegada de chat con inteligencia artificial ha hecho que su contenido haya sido usado para alimentar a estos modelos, sin recibir nada a cambio y haciendo que cada vez más usuarios la consulten menos.

Detrás de su acceso gratuito se esconde una constante lucha por la financiación. ¿Podrá Wikipedia seguir siendo relevante en la era de la IA?

El modelo único de Wikipedia

El objetivo original de Wikipedia era ambicioso: "crear un mundo en el que cada persona del planeta tenga acceso libre a la suma de todo el conocimiento humano".

Este idealismo sigue vivo, ya que Wikipedia se mantiene como una organización sin ánimo de lucro, resistiéndose a la tentación de monetizar su vasto tráfico con publicidad.

Sus principales financiadores a día de hoy son varias fundaciones filantrópicas y empresas como Google, que año tras año copan sus ranking de firmantes. Además, Wikipedia también cobra desde hace un tiempo a las grandes empresas por acceder a la API que contiene toda su información.

En total, en 2022, la Fundación Wikimedia recaudó más de 165 millones de dólares procedente de pequeñas contribuciones individuales. Estas donaciones son cruciales para mantener y mejorar la infraestructura técnica del sitio, así como para pagar a su personal y financiar programas comunitarios.

La amenaza de la inteligencia artificial

La inteligencia artificial, en particular los modelos de lenguaje como GPT-4 y ChatGPT, representa tanto una oportunidad como una amenaza para Wikipedia. Por un lado, estas tecnologías pueden ayudar a expandir y mejorar los artículos. Por otro, existe el temor de que la IA pueda desplazar a Wikipedia como fuente principal de información, especialmente si los usuarios encuentran más conveniente interactuar con chatbots que buscan y resumen información de forma instantánea.

Uno de los principales problemas con los modelos de lenguaje actuales es su tendencia a generar "alucinaciones", es decir, información incorrecta o fabricada. Wikipedia, con su rigor en la verificación de datos controlado por sus editores, se enfrenta a la difícil tarea de competir con respuestas de IA que, aunque rápidas y accesibles, no siempre son precisas.

Para enfrentarse a estos desafíos, Wikipedia no solo busca adaptarse sino también aprovechar la tecnología de IA, según explicaban sus responsables en un reportaje con The New York Times. El futuro podría pasar por cobrar a los modelos por verificar sus informaciones comparando con los datos de la enciclopedia, por ejemplo.

¿Podrá Wikipedia seguir siendo el referente que ha sido durante el último cuarto de siglo?