Una de las grandes ventajas de la inteligencia artificial es la traducción inmediata de cualquier texto, al menos entre los grandes idiomas del mundo. Pero, por mucho que haya mejorado la habilidad de los algoritmos, las diferencias entre un texto traducido enteramente por ordenador y otro hecho por un ser humano siguen siendo muy claras. Y una de las víctimas de esa diferencia ha sido el economista Mohamed El-Erian, ex consejero delegado de PIMCO y actual asesor principal de Allianz, cuya página de Wikipedia en castellano es digna de ser leída.

El artículo, según recogen los registros de la propia enciclopedia digital, fue creado mediante "traducción automática", y uno de los editores advirtió de que "es imposible interpretar este texto" en una nota de edición. Y no es para menos, porque el artículo comienza 'traduciendo' su nombre, de Mohamed A. El-Erian a "Mohamed Un. El-Erian", convirtiendo la inicial de su nombre compuesto (A.) en el artículo "un". Peor parado sale el cofundador de PIMCO, Bill Gross, que acaba traducido como "Enuncia Bruto" y descrito como una supuesta empresa de inversión.

Y el texto no deja de mejorar. El artículo informa de que "El-Erian Primero unido PIMCO en 1999 y era un miembro sénior de su administración de carpeta y grupo de estrategia de la inversión", para a continuación añadir que "Encima 21 de diciembre de 2012, Presidente Obama anunció la cita de El-Erian como la Silla del consejo de Desarrollo Global del presidente". La traducción de "portfolio" como 'carpeta', del adverbio "on" como de lugar ('encima') en vez de tiempo ('en') y "appointment" como 'cita' en vez de 'nombramiento' son ya dignas de mención, pero la traducción de "Chair" como 'Silla' en vez de 'Presidente' demuestra que el algoritmo tiene mucho camino que recorrer.

El siguiente párrafo crea el interesante concepto de "una escuela de abordaje" en Inglaterra, recordando a los grandes piratas británicos, en vez de hablar de "un internado", la traducción correcta de la expresión inglesa "boarding school". Tras ello, obtuvo "una beca de entrada a Reinas' Universidad, Cambridge", donde recibió "unos primeros honores de clase undergraduate grado en economía, obtenga maestro es y grados de doctorado en economía de Oxford Universidad".

Poco después, el artículo habla de los medios en los que colabora. Y empieza con "el Tiempo Financiero 'Un-Lista' de escritores", es decir, la "A-list" (el grupo de personas mejor valoradas) del Financial Times. También colabora en "El Atlánticos" (The Atlantic), "El Correo de Washington" (Washington Post), "El Financiero Expresa" (The Financial Express), "y otro outlets". Quizá lo más fascinante es la traducción de "book" por 'reserva' en vez de 'libro', lo que resulta en la frase "Suyo reservar Cuándo Mercados Collide era un New York Times y best seller de Wall Street Journal", en referencia a su libro "Cuando los mercados chocan".

La traducción también provoca frases como "la política Extranjera le nombró tan uno de las 500 personas más potentes en el planeta", que pueden entenderse de múltiples formas equivocadas, así como enunciados incomprensibles como "Sea inducted a la Sociedad de Analistas de Ingresos Fija Sala de Fama encima 14 de abril de 2011" o "Encima Marcha 18, 2015, El-Erian estuvo admitido tan Compañero del Gremio de Benefactors, Cambridge Universidad", escogiendo sistemáticamente la traducción más equivocada posible para palabras tan simples como "March" (marzo).

Es posible que las últimas versiones de ChatGPT fueran capaz de traducir mucho mejor un artículo que ni siquiera se pone de acuerdo en el nombre de la persona sobre la que versa, a la que llega a llamar "Mohamed de Harvard El-Erian". Lo que está claro es que, hasta la fecha, las IAs no solo no son capaces de entender los matices más pequeños de de un texto: sin una supervisión humana, pueden acabar convirtiendo a Larry Summers en "Larry Veranos".