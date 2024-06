Apple quiere acabar con Bizum: esta es la nueva función de los iPhone para hacerlo

El pasado lunes, 10 de junio, Apple celebro su anual Conferencia Mundial de Desarrolladores o WWDC 2024, en la que presentó toda una serie de novedades en los distintos sistemas operativos de sus productos más destacados como el iPhone, iPad, Apple Watch o los ordenadores Mac.

Pero sin duda, y aunque el resto de novedades también son importantes, toda la expectación estaba puesta en qué va a ofrecer iOS 18 en los iPhone de cara a los próximos meses. Y es que aunque no será hasta que se presente el iPhone 16, posiblemente a mitad de septiembre que los usuarios puedan probar de primera mano estas novedades.

Lo cierto es que ya te hemos contado algunas de las funciones y herramientas más interesantes, destacando sin duda la llegada por todo lo alto de Apple Intelligence, una función que gracias a las capacidades de IA, fruto de la colaboración con OpenAI, llevará a Siri a un nivel nunca antes visto.

Esto es porque el asistente virtual de Apple, ha recibido una enorme actualización que lo hace muchísimo más capaz y hábil, lo que permite al usuario hablar a Siri de manera natural y que este le entienda a la perfección, además de ser capaz de realizar acciones como auto rellenar documentos, encontrar una foto específica o resumirte un correo electrónico.

Pero no todas las novedades son de IA, y entre las que no, existe una que destaca por encima de muchas otras por el hecho que podría suponer el fin de Bizum para los usuarios de Apple. Se trata de la función de Tap to Cash, que se traduciría como de golpecito a dinero en español.

Y el propio nombre indica básicamente cómo funciona dicha herramienta, y es que como explicaron desde Apple, ahora puedes enviar dinero a otros con tan sólo acercar el iPhone. No hace falta compartir números de teléfono ni direcciones de correo electrónico, ni si quiera dar tu cuenta bancaria tan solo hay que acercar un iPhone a otro.

Esta función se asemeja mucho a AirDrop, pero en vez de transferir imágenes o archivos, lo que se envía es dinero mediante la tecnología NFC para hacer el pago de manera segura y privada. Tap to Cash está integrada dentro del monedero de Apple y será una de las grandes novedades que llegarán con iOS 18, y aunque no vaya a suponer exactamente el fin de Bizum, debido a que solo funciona entre dispositivos iPhone, entre usuarios de Apple seguramente se vea la caída del uso de este sistema de pago o de las transferencias.