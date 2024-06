Estos son los iPhone compatibles con el nuevo iOS 18 de Apple y cuándo estará disponible

Apple acaba de presentar iOS 18, el próximo sistema operativo que impulsará los iPhone y el próximo iPhone 16 de cara al año que viene. A su vez, también han mostrado los próximos sistemas operativos de los demás dispositivos de la compañía como el iPad, Apple Watch o los ordenadores Mac.

Pero al final el producto estrella de la compañía es el iPhone, debido a que es el que mayor número de usuarios tiene y por ello la compañía le presta especial atención y le pone un extra de cariño a todas las nuevas características y herramientas que recibe con esta actualización.

Si bien ya te hemos contado cuáles son algunas de las novedades más increíbles e interesantes que llegarán próximamente a tu iPhone, la gran mayoría de ellas impulsadas por la Inteligencia Artificial de Siri combinada con ChatGPT.

Cuándo estará iOS 18 disponible

Si bien es cierto que iOS 18 ya ha sido presentado de manera oficial al mundo, y ya conocemos algunas de las funciones más importantes que va a incluir, lo cierto es que todavía quedan unos meses para disfrutarlo, ya que no será hasta previsiblemente el mes de septiembre, cuando la compañía presente el esperado iPhone 16 que no desplegará iOS 18. Eso sí, si no te puedes aguantar las ganas, puedes probar a descargar la versión beta (e incompleta) de iOS 18.

Qué modelos de iPhone serán compatibles con iOS 18

iPhone XR

iPhone XS, iPhone XS Max

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2ª gen. y en adelante)

iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max

Llama la atención la larga lista de modelos compatibles con este nuevo sistema operativo, ya que como nos tiene acostumbrados Apple, la compañía suele discontinuar los iPhone más antiguos, por ello los usuarios de iPhone XR, iPhone XS o iPhone 11 en cualquiera de sus versiones deben de estar celebración por que no les hayan cerrado el grifo.

Cabe destacar que para poder descargar iOS 18 cuando salga, a pesar de tener un modelo compatible, necesitas suficientes espacio de almacenamiento para hacerlo, por ello es importante que en los próximos meses vayas liberando espacio para poder hacerlo.