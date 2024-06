Anoche se hizo oficial la unión entre Apple y OpenAI en el marco de la Conferencia Anual de Desarrolladores (WWDC). En la apuesta de Tim Cook por entrar al universo de la inteligencia artificial gratuita, incorporará ChatGPT en sus dispositivos y aplicaciones. Si bien esto se trataba de un secreto a voces, la oficialización del acuerdo trajo reacciones, entre ellas, la más radical ha sido la de Elon Musk.

"Si Apple integra OpenAI a nivel del sistema operativo, los dispositivos Apple estarán prohibidos en mis empresas. Se trata de una violación de la seguridad inaceptable", señalaba el CEO de Tesla en su cuenta de X tras el anuncio. "Y los visitantes tendrán que dejar sus dispositivos Apple en la puerta, donde serán guardados en una jaula de Faraday", agregó en el hilo.

If Apple integrates OpenAI at the OS level, then Apple devices will be banned at my companies. That is an unacceptable security violation.