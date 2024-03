"El año de la Inteligencia Artificial" de Apple está en las manos de Google: están negociando la licencia de Gemini

Tras el auge de la Inteligencia Artificial, parece que todo avance o nuevo dispositivo que surja tiene que utilizar esta tecnología porque si no da la sensación de que está limitado o incluso algo desfasado al no ofrecer las capacidades y habilidades que nos ofrece la IA.

Por esa razón, en el último año las principales compañías tecnológicas se han puesto manos a la obra para desarrollar su propia IA, y a algunos les ha ido mejor que a otros. Por ejemplo, OpenAI y en consecuencia Microsoft junto a Google son los líderes de esta tecnología, mientras otras empresas como Apple se centraron en otros productos (las Vision Pro) y van bastante retrasados en esta área.

Si bien es cierto que la compañía de la manzana está intentando recuperar terreno, la semana pasada anunció la compra de una startup canadiense con mucho renombre en tecnología de IA, tienen que acelerar este proceso debido a las declaraciones del CEO Tim Cook sobre lo que podíamos esperar este año de Apple.

Apple demuestra su debilidad en IA

En una frase, Cook resumió que "este año va a ser el año de la IA de Apple" donde numerosas funcionalidades impulsadas por esta tecnología iban a llegar a los iPhone en iOS 18. Pero lo cierto es que vendieron la piel del oso antes de cazarla, porque en esta materia Apple no tiene la tecnología lo suficientemente desarrollada como para diseñar productos y servicios a la altura de sus competidores.

Por eso, como recogen desde Bloomberg, Apple habría iniciado negociaciones con Google para licenciar a Gemini (la IA de estos) para que funcione en los iPhone de manera nativa en el software para impulsar una serie de funciones como la generación de textos o de imágenes.

De llevarse a cabo este acuerdo, no sería hasta junio cuando Apple celebra su Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) que se oficializaría esta colaboración, aunque quizás no sea con Google, ya que tal y como aseguran las personas cercanas al asunto, Apple también ha estado negociando con los creadores de ChatGPT, OpenAI, y no se descarta que tengan conversaciones con otras empresas del sector.

A pesar de que Google y Apple son rivales y compiten por ese primer puesto de compañía tecnológica, no sería la primera vez que colaboran entre ellos, ya que desde hace años Google ha estado pagando miles de millones a la compañía liderada por Cook para que su navegador web sea el predeterminado en los iPhone y demás productos de la marca.

Este acuerdo ayudaría a Gemini a consolidarse en el sector, ya que estaría ofreciendo servicios a más de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo que usan algún dispositivo de Apple. Recordemos que Google llegó a un acuerdo similar con Samsung para impulsar las funciones de IA que ofrecen los nuevos Samsung Galaxy S24.

Un acuerdo que hace saltar muchas alarmas

Pero que se llegue a este acuerdo no es solo una cuestión de números, sino que los reguladores de tanto EEUU como los de la Unión Europea tendrían que dar también el visto bueno. Por un lado, las autoridades estadounidenses ya tienen una demanda contra ambas compañías debido a que las acusan operan como si fueran una misma empresa para acaparar el mercado de los navegadores en dispositivos móviles.

Por otro lado, en la UE ambas tienen otro frente abierto con la entrada en vigor de la Ley de Mercados Digitales, que quiere abrir el mercado a otras compañías más pequeñas y acabar con el dominio de las grandes tecnológicas como son, entre otras, Apple y Google.

Es por todo esto que la llegada de Gemini a los iPhone para introducirse en funciones de Siri o de generación de imágenes o textos se tendrá que pelear para conseguir, primero para que ambas compañías lleguen a un acuerdo que las convenza y luego que los reguladores de tanto EEUU y UE den su visto bueno.