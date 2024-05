¿El fin de Google Maps? Esta plataforma compara sus resultados con otros siete GPS para encontrar la mejor ruta

Muchas veces usamos determinadas apps y plataformas por el simple hecho que son las que siempre hemos utilizado, no obstante, aunque sean las más populares no siempre tienen por qué ser las mejores y es que en muchas ocasiones estos grandes servicios se acomodan en su éxito y no se esfuerzan por mejorar la experiencia de sus usuarios.

No es que Google Maps en concreto se haya resignado, ya que esta app es una de la que más novedades recibe, y dicho mapa virtual es muchísimo más que un simple plano, puesto que ofrece información de todo tipo no solo de las carreteras, sino de los locales, servicios y puntos de interés de cualquier rincón del mundo.

Sin embargo, en lo que se refiere a su uso principal e inicial, es decir, el de ser un GPS, hay muchas ocasiones en las que la app de Google no ofrece la mejor ruta y nos hace dar vueltas de más o nos indica opciones que no son las más óptimas para nuestro trayecto.

Es por ello que muchos usuarios optan por probar otras opciones, siendo la más destacada Waze, pero y si te dijéramos que existe una plataforma que unifica hasta siete plataformas GPS diferentes en una, y nos muestra las alternativas que nos da cada una de una misma ruta, para que las valores y elijas la que más te convenga a ti.

Así funciona Super Route

La web de la que te hablamos se llama Super Route, y aunque es cierto que en el tema diseño deja algo que desear, lo importante es cómo funciona, y lo cierto es que es un acierto. La plataforma es tan sencilla que tan solo tienes que rellenar el From (Desde dónde) y To (Hasta dónde) y en cuestión de segundos nos aparecerá una tabla con los resultados de hasta 8 GPS distintos.

En esta tabla, podremos encontrar datos como la información de la ruta, la distancia a la que está el destino, el tiempo de llegada estimado si sales en ese momento y el tiempo estimado basado en la media histórica.

La comparación la hacen entre Google Maps, Apple Maps, Here, Azure, MapQuest, Mapbox, Esri ArcGIS y OpenRoute, llama la atención que no usen Waze, y es que a pesar propiedad de Google, ofrecen rutas distintas.

Si bien es cierto que para un momento puntual en el que necesitas encontrar dónde está el restaurante o algo así es mejor que optes por tu app de confianza, cuando estás preparando un viaje o ruta con antelación, esta opción te puede dar las claves para que tu trayecto sea el mejor.