Google Maps o Waze: qué aplicación es mejor para evitar atascos

Con los motores preparados para que los más afortunados salgan ya este fin de semana hacia sus destinos durante el puente mayo, una de las mayores preocupaciones que tienen los conductores es la de tratar de evitar atascos a toda costa.

Y es que sin duda lo peor de las vacaciones cuando nos vamos con el coche, aparte de que se terminen, es la parte de los atascos, un fenómeno que por mucho que haya avanzado la tecnología no se ha logrado solucionar.

Lo más cerca de ello son las apps de mapas virtuales que nos indican la afluencia del tráfico en tiempo real, en qué carreteras hay atascos y demás datos que son pertinentes para sufrir las menores retenciones posibles durante nuestro trayecto.

Sin duda los dos mapas virtuales por excelencia son Google Maps y Waze, ambas plataformas propiedad de Google, y podemos decir que, si un usuario no usa la primera, seguramente utilice la segunda. Y es que, aunque sean muy similares y su función principal sea la misma, también tienen sus diferencias y una es mejor que otra para algunos casos y viceversa.

Cuál es la mejor app para evitar atascos: Google Maps o Waze

La gran diferencia entre apps es en cómo recogen la información de que una carretera está muy transitada, si hay retenciones, accidentes y demás. Por un lado, está Google Maps, que aprovecha ser el mapa más utilizado en el mundo para aprovechar la información que los usuarios proporcionan en un segundo plano.

Esto quiere decir, que al igual que todas las apps, Google Maps recopila datos mientras está funcionando e incluso en segundo plano, como dónde estás en cada momento. Esta información es enviada al algoritmo de Google, el cual ha sido entrenado para interpretar estos datos y luego ofrecer avisos en tiempo real de lo que ocurre en las carreteras.

Por ejemplo, Maps detecta y avisa de que hay un atasco cuando el algoritmo localiza muchos móviles parados en un mismo punto de la carretera, y debido a esta concentración entiende que aquí hay una retención.

Por su lado, Waze es una app que depende enormemente de la comunidad de usuarios, y es que si has usado alguna vez esta plataforma verás que constantemente los conductores actualizan la información del tráfico mediante avisos que ellos mismos ponen.

El inconveniente es que, si los usuarios no colaboran, no hay información. No obstante, la comunidad de Waze es una de las más activas, y los conductores se toman muy en serio esta colaboración para avisar de accidentes, atascos, controles policiales y demás.

De esta manera, Waze está constantemente actualizada con información sobre el estado de las carreteras por personas que acaban de pasar por ahí, lo que sin duda es mucho más efectivo que un algoritmo que detecta e interpreta, por el hecho de que en Waze te confirman en el momento qué hay ahí.

Aun así, Waze es propiedad de Google Maps y ya han confirmado que usan información de la primera para nutrir a la segunda también, por lo que en principio Maps también trabaja con esta información en directo. Como siempre, eres tú quien debe evaluar qué app le gusta más para circular con los pros y contras que tiene cada una.