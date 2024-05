ChatGPT integrado en tu iPhone: Apple se aferra al éxito de OpenAI para no hundirse en el mercado

No hay ninguna duda de que el futuro pasa por que todos los dispositivos inteligentes integren la Inteligencia Artificial (IA) para impulsar sus capacidades y habilidades, pero para ello las compañías tecnológicas tienen que tener su propio sistema o llegar a acuerdos con otras para usar los suyos.

Tampoco hay dudas sobre que la estrategia IA de Apple no ha estado a la altura de a lo que la compañía de la manzana nos tiene acostumbrados, y es que mientras Google o Mictrosoft se han posicionado como empresas líderes en esta materia, Apple no tiene nada y ahora está intentando recortar camino.

Si bien ya se han puesto manos a la obra, y están trabajando para desarrollar sus propios sistemas de IA, desde Bloomberg señalan que la estrategia de Apple consiste en la creación de un Modelo de lenguaje grande (LLM) propio para el dispositivo y para la nube, pero que no tienen intención de desarrollar su propio chatbot.

A pesar de ello, la compañía es consciente que tanto los usuarios como los accionistas quieren un chatbot de Apple, por esa razón han salido a por uno, y si el iPhone es el smartphone referente del mercado, han ido a por ChatGPT, el chatbot referente del mercado.

Por ello, OpenAI y Apple está finalizando el acuerdo para introducir e integrar de manera nativa a ChatGPT en iOS 18, la próxima versión del sistema operativo de los iPhone que se presentará en junio. A pesar de que las conversaciones están bastante avanzadas, todavía no hay un acuerdo formalizado y firmado, por lo que no es definitivo, y de hecho, como te contamos hace varias semanas, Apple también ha estado en contacto con Google para que les ceda su IA.

Todavía no sabemos muy bien qué exactamente va a ser la IA en iPhone, y quizás la compañía tampoco tenga claro del todo como lo van a integrar, no obstante, estas "filtraciones" forman parte de la estrategia de Apple para calmar a los inversores y no pegarse un batacazo en bolsa al ser prácticamente la única de todas las 'Big Tech' sin su propia IA o acuerdos ya firmados con otras empresas para la cesión de las suyas.