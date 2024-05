El anuncio "mágico" de Sam Altman que todos esperan sobre OpenAI: "No es GPT-5 ni un motor de búsqueda"

En esta jornada, Sam Altman tiene previsto dar un anuncio importante sobre Open AI. La expectativa sobre el comunicado comenzó el viernes cuando dijo por la red social X (antigua Twitter) que su equipo ha estado trabajando duro en cosas nuevas y que a la gente le encantará, además, de que se trata de algo "mágico".

"No es GPT-5 ni un motor de búsqueda, ¡pero hemos trabajado duro en algunas cosas nuevas que creemos que a la gente le encantarán! Me parece mágico. Lunes a las 10 am. hora del Pacífico (hora del anuncio)", señaló Altman en su cuenta de X.

not gpt-5, not a search engine, but we've been hard at work on some new stuff we think people will love! feels like magic to me.



monday 10am PT. https://t.co/nqftf6lRL1