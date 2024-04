La UE rechaza que tan solo se pueda pagar o aceptar las cookies: exigen una alternativa más

Después de una larga toma de decisión el Comité Europeo de Protección de Datos (EDPB) ha deliberado que tiene que existir una alternativa que no sea pagar o aceptar las cookies de las grandes plataformas online y que estas deben encontrar una alternativa más que no requiera pago o tenga publicidad personalizada para poder seguir operando dentro de la Unión Europea (UE).

En una era donde nuestros datos personales son el activo más valioso de nuestra identidad digital, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) aprobado por la UE supone el mejor escudo para la seguridad y cuidado de nuestra información frente a los intereses y abusos comerciales de las compañías y los peligros de la ciberdelincuencia.

Esto ha llevado ha numerosos cambios que las principales plataformas que funcionan en este territorio han tenido que realizar, pero en esta ocasión el EDPB se ha centrado en una política que empresas como Meta impuso en sus diferentes apps y servicios llamada "Pay or Okay" (Pagar o aceptar) que pretende cobrar por usar sus redes sociales como WhatsApp, Facebook o Instagram.

Esta consistía básicamente en dar a los usuarios la opción de pagar para no tener cookies, o aceptarlas y navegar de manera gratuita con el condicionante de que estas iban a analizar y registrar tu actividad para luego usar esta información con fines comerciales.

Pero como acabamos de saber, el EDPB acaba de anunciar que rechaza esta nueva política y que estas plataformas deberán encontrar una nueva opción para añadir y dar más libertad de elección y control sobre sus datos a los usuarios.

Tiene que existir una alternativa que no sea pagar

Anu Telus, presidenta de este organismo ha explicado que "como consecuencia de esta estrategia, la mayoría de los usuarios dan su consentimiento al procesamiento y no comprenden todas las implicaciones de sus elecciones". De esta manera, señalan que las plataformas están obligando a los usuarios a aceptar las cookies sin explicarles qué están aceptando ni las consecuencias que puede llegar a tener.

Esto significa que tendrán que diseñar una alternativa más, pero con las condiciones de que no podrá estar basada en la publicidad comportamental, aquella personalizada con anuncios específicos para cada usuarios y tendrá que ser gratuita. "Es un importante factor para conseguir un consentimiento válido bajo el RGPD" explican desde el organismo europeo, lo que implica que quien no lo cumpla no podrá operar en este territorio.

De esta manera la UE señala que las plataformas como las de Meta que quieran cobrar una tarifa no pueden hacer a los usuarios sentirse obligados a aceptar el seguimiento de las cookies o pagar, y que cada país deberá tener controladores que evalúen cada caso y el importe máximo que sea justo por el servicio.

A su vez, también se tiene que valorar si la decisión de no dar su consentimiento puede llevar a la persona a sufrir consecuencias negativas, como la exclusión de un servicio destacado, la falta de acceso a redes profesionales o el riesgo de perder contenidos o conexiones.

Lo cierto es que todavía quedan muchas dudas al respecto, además de que estas plataformas online todavía tienen que diseñar esta alternativa. El EDPB ha anunciado que pronto darán nuevas directrices sobre estos modelos de "pagar o aceptar" para establecer los modelos de cookies que habrá de cara a los próximos años y lo hará junto a todas las partes implicadas.

Cabe destacar que el EDPB no ha mencionado en ningún momento ni ve que sea equivalente el reciente cambio que los medios de comunicación han aplicado con el tema de las cookies y el acceso de pago a sus contenidos.