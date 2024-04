Cómo usar ChatGPT sin registrarte con su nueva actualización

Si hablamos de Inteligencia Artificial, automáticamente lo asociamos con ChatGPT, por que a pesar de no ser la primera empresa del sector, sí que fue de las primeras en ofrecer un producto accesible para los usuarios y con funcionalidades muy útiles y nunca antes vistas.

Esto ha supuesto que OpenAI, la empresa fundadora del chatbot, se haya convertido en una de las empresas más valiosas del sector y una compañía donde todo el mundo quiere invertir. Impulsada por su colaboración con Microsoft, en tan solo un año ChatGPT cuenta con millones de usuarios registrados que usan esta tecnología diariamente para todo tipo de tareas.

En su lanzamiento, ChatGPT era totalmente gratuito, pero como suele ocurrir al tiempo lanzaron una versión de pago que ofrecía todavía más funcionalidades y resultados más exactos. Aun así, se podía seguir usando libremente esta IA con la condición de que tuvieras una cuenta registrada, que tampoco tenía ningún tipo de coste asociado.

Pero con la privacidad siendo un pilar cada vez más importante de nuestra identidad digital, muchos usuarios son escépticos de registrarse y compartir sus datos con cualquiera. Si bien ChatGPT tiene más de 100 millones de usuarios registrados, y según los datos de SimilarWeb tan solo en febrero obtuvo más de 1.000 millones de visitas, la compañía quiere seguir creciendo y tal y como acaba de anunciar ya ha dado la forma de hacerlo.

Y es que como han anunciado desde OpenAI, ChatGPT próximamente estará abierto para que cualquiera sin necesidad de registrarse y tener un perfil pueda probar esta IA. Sin duda esta es una gran medida para atraer a los curiosos que todavía no se han lanzado a comprobar de primera persona las capacidades de esta IA.

A pesar de que los usuarios no tendrán que registrarse, la compañía ha aclarado que lo que se diga en el chat será información recopilada para mejorar su modelo de IA. Esto no significa que se queden con tú información, sino que todo lo que le pidas a ChatGPT quedará guardado, porque esta es la forma en la que se entrena a la IA para que de mejores resultados.

Al no requerir registro, seguro que muchas más personas se conectarán a esta plataforma, lo que impulsará la base de datos de ChatGPT y en consecuencia ofrecerá mejores resultados y más exactos. Cabe destacar que hay un inconveniente para aquellos que no se registran, y es que no podrán acceder a su historial de conversaciones, por lo que si tienes una conversación con la IA no la podrás recuperar más tarde.