Así es como este usuario consiguió comida gratis durante meses en McDonald's usando ChatGPT

Sin duda, una de las claves del éxito de la Inteligencia Artificial es que esta tecnología puede sustituir a los humanos en tareas tediosas y repetitivas, y como han sabido ver numerosos usuarios, esta habilidad actualmente les puede generar dinero o beneficios de otro tipo sin que estos se tengan que esforzar lo más mínimo.

Cuando hablamos de sacar provecho económico a la IA, y en concreto con ChatGPT, solemos pensar en los ejemplos ilegales que hemos visto hasta ahora, como creación de estafas mediante la generación de textos o imágenes. Pero ni mucho menos todos los beneficios que nos ofrece usar la IA son ilegales, otros están totalmente permitidos, aunque es cierto que moralmente quizás no estén tan bien vistos.

Y un joven inglés acaba de demostrar que con ingenio puedes conseguir que ChatGPT te consiga cosas gratis, en su caso se trató de meses de comida gratuita del McDonald's. Quizás no sea el tesoro más preciado, pero esta curiosa historia que cuenta durante el podcast "All Things Amazon", demuestra que ChatGPT es una herramienta muy capacitada.

Cómo usar ChatGPT para conseguir comida gratis del McDonalds

Según cuenta este joven, la clave de toda esta trama que le sirvió para conseguir comida gratis del McDonalds durante meses estaba en las encuestas de satisfacción que tiene la compañía para después de cada compra que se hace en alguno de sus establecimientos.

Estas son una serie de preguntas a las que puedes contestar escaneando un código que aparece en tu factura del pedido a las que puedes contestar con tus niveles de satisfacción con la experiencia. Al parecer, para completar estas encuestas, te piden también que expliques de forma más extendida por qué te has sentido de esa manera, y aquí es donde ChatGPT entraba en acción.

Según relata, este joven le pedía al chatbot que elaborara un texto de 1.200 palabras en la que contase una mala experiencia al comer en un McDonald's. En cuestión de segundos la IA había escrito el texto, el joven solo tuvo que copiar y pegar y enviar esta encuesta con el texto al servicio de atención al cliente de McDonald's.

El usuario asegura que la primera vez que lo hizo tan solo había pasado unas pocas horas cuando recibió un correo de la compañía de comida rápida pidiéndole disculpas por su mala experiencia y como recompensa recibió cupones de McDonald's para pedidos gratis.

Tras observar esto, el joven comenzó a aplicar este truco durante meses, donde recibió muchísimos cupones más. No obstante, se trata de un "hack" limitado, ya que como asegura ya le conocen en el McDonald's de su zona y que los empleados ya no le dan ni tickets para que no siga haciéndolo.

El usuario asegura que no está haciendo daño a nadie, debido a que nunca da nombres específicos de los empleados, aunque seguro que estos están en problemas debido a que ese McDonald's debe ser uno de los peor valorados de toda Inglaterra por culpa de sus comentarios.