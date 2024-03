La 'guerra de las galaxias': las españolas Halo Space y Eox se enfrentan por el turismo espacial

Hasta el infinito y más allá. La batalla por conquistar el espacio está abierta y aunque las empresas españolas están tomando ventaja en los viajes turísticos hacia la estratosfera, se trata de una carrera que ha desatado también una guerra legal entre los principales actores del mercado. Halo Space y EOS-X Space protagonizan esta guerra de las galaxias, con un tercero, que aunque ya descolgado mantiene también la puja legal, Zero to Infinty.

El origen del conflicto se remonta a varios años atrás. Fue en 2009 cuando el ingeniero aeroespacial José Mariano López-Urdiales creó la sociedad Zero 2 Infinity para organizar viajes a la órbita terrestre utilizando una cápsula transportada por globo. Diez años después, atraído por el proyecto, un empresario del sector turístico, Kemel Kharbachi, se unió a él con el objetivo de impulsar los primeros viajes. Con el objetivo de acelerar el plan ambos acudieron entonces a la consultora Arthur D. Little, que presidía en España Carlos Mira.



Pero fue en ese punto donde empezaron los problemas. Tras realizar una auditoría, Kharbachi y Mira detectaron que Zero 2 Infinity era en realidad, según dicen, un proyecto fantasma y decidieron retirarse e impulsar su propia compañía, lo que llevó a Urdiales emprender acciones legales contra ambos.

El papel de Arthur D. Little

Con el asesoramiento de Arthur D. Little, Kharbachi creó entonces EOS-X Space. Según cuenta, "la sorpresa fue cuando tras jubilarse como presidente de la consultora Mira me exigió el 35% de la compañía, algo a lo que por supuesto me negué". Mira se desmarcó entonces de este nuevo proyecto y junto a empresas como Aciturri, Airtificial, CT Engineering o GMV, lanzó Halo Space. La batalla por la conquista del espacio se recrudeció y Kharbachi presentó una querella contra Arthur D. Little y el propio Mira acusándoles de haberle robado el proyecto.



"Firmamos varios contratos y ellos conocían todo lo que estábamos haciendo y se lo apropiaron", señala en declaraciones a este periódico. Es una querella que ha sido admita ya a trámite, aunque Mira se muestra tranquilo. "No copiamos absolutamente nada. Es una tecnología que ya existía y son varias las empresas en el mercado que están desarrollando proyectos similares", argumenta.



Pero la batalla no ha acabado ahí. Fabio Salvalaggiof, un inversor italiano que entró en EOS-X Space, presentó una querella contra el fundador de la compañía después de haber firmado un préstamo convertible de 100.000 euros bajo el compromiso de Kharbachi de alcanzar una financiación externa por importe de un millón de euros, que, según Salvalaggiof, no se materializó en los 120 días previstos.

Primer juicio

Ante todo ello, presentó una demanda en Palma de Mallorca y, después de que el fiscal detectara un posible delito de estafa y pidiera cuatro años de prisión para Kharbachi el juez ha acordado la apertura de juicio oral, pendiente aún de fecha. Kharbachi se muestra tranquilo, asegura que detrás de todo esto está Carlos Mira y ha pedido a la Audiencia Provincial de Mallorca realizar el juicio cuanto antes para, según dice, "esclarecer la verdad". Pero el conflicto está abierto.



Mientras, Halo Space anunció el pasado jueves su sexto vuelo de prueba para el próximo mes de junio en Arabia Saudí, con lo que marca un hito significativo en el sector y se convierte en la primera del mundo en probar todos los sistemas críticos. Este vuelo completa la fase más larga del desarrollo del vehículo espacial, realizado en un tiempo récord de solo tres años, con lo que, según sus promotores, se sitúa ya cerca de la meta: comenzar a operar los vuelos comerciales en 2026 y realizar hasta 400 viajes al año a partir de 2029, subiendo a la estratosfera a más de 3.000 pasajeros al año en sus globos estratosféricos.

Halo está negociando ya con las agencias aeroespaciales de Arabia Saudí, España, Australia y EEUU, donde tendrá sus bases de operaciones, para llevar a cabo los vuelos.



Desde sus inicios en 2021, la empresa de Carlos Mira ha invertido 10 millones de euros en el programa de vuelos de turismo aeroespacial: seis millones a través de capital privado y otros cuatro financiados con endeudamiento, aunque el proyecto, según la hoja de ruta marcada, prevé una financiación de entre 80 y 90 millones de euros. Además de CE Engineering, Aciturri o GMV, Halo ha contratado al estudio de diseño londinense Frank Stephenson Design (FSD) para el diseño de la cabina.



Por su parte, EOS-X Space ha anunciado su primer vuelo en mayo desde Sevilla. En este caso, la firma utilizará un globo de helio no contaminante para impulsar una cápsula presurizada, capaz de transportar a ocho personas, incluido un piloto, a una altitud de 40.000 metros, según informa la compañía en un comunicado. Aparte del viaje al espacio, la empresa contará con dos Hospitality Centers en construcción en Emiratos Árabes Unidos y España, que complementarán la oferta, "ofreciendo una experiencia holística de cinco días con actividades temáticas inmersivas, gastronómicas, de medicina regenerativa y formativas". El interrogante de quien llegará primero sigue en cualquier caso abierto, aunque para saber quién gana la carrera habrá que esperar a los tribunales.