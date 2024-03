El 'viaje fantasma': la primera empresa española de turismo aeroespacial va a juicio por estafa

El turismo aeroespacial español se estrella antes de empezar a volar. EOS-X Space, una compañía fundada por Kemel Kharbachi y que tiene previsto, según dice, el primer lanzamiento en mayo desde Sevilla, se enfrenta a un juicio por presunta estafa en Baleares. Un inversor italiano, Fabio Salvalaggiof, presentó una demanda contra la compañía después de haber firmado un préstamo convertible de 100.000 euros bajo el compromiso de Kharbachi de alcanzar una financiación externa por importe de un millón de euros, que nunca se ha llegado a materializar.

En el contrato se incluyó una cláusula de conversión en capital en un plazo máximo de cinco meses y una garantía de devolución, si en los 120 días siguientes desde la firma no se conseguía el resto de la inversión. Y como eso es algo no ocurrió, Salvalaggiof presentó una demanda contra EOS-X Space. Tras el periodo de instrucción el juez ha dictado en un auto la apertura de juicio oral, pendiente solo de la fecha de señalización del mismo en la Audiencia Provincial de Baleares. En enero de 2023, la Fiscalía de las islas apuntó ya en un escrito que los "hechos son constitutivos de un delito de estafa, previsto y penado en el Código Penal", solicitando una pena de cuatro años de prisión y una multa de diez meses, con una cuota diaria de 20 euros, además de establecer una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas. El abogado de Salvalaggiof va aún más allá y pide hasta cinco años de prisión.

El origen del conflicto

El origen del conflicto se remonta al año 2009. En ese momento, Kharbachi y el ingeniero aeroespacial José Mariano López-Urdiales crearon la sociedad Zero 2 Infinity para organizar viajes a la órbita terrestre utilizando una cápsula transportada por globos y un lanzador. Los promotores se pusieron en contacto entonces con Carlos Mira, expresidente de la consultora Arthur D. Little, para que buscara socios.

La idea, sin embargo, no sale adelante ante la falta de financiación y Kharbachi lanza en 2020 EOS-X Space. Pese a la acusación de la Fiscalía y a la espera de juicio, la empresa asegura que trabaja con socios como Airbus, Airtificia, Aciturri, Tata Institute, CT Engineering o GMV, entre otras muchas compañías, algo que no está acreditado y que la mayoría de ellas incluso ha desmentido.

El 17 de mayo del año pasado el juez ordenó el embargo de bienes de Kharbachi por un importe de 195.000 euros, pero el fundador de EOS-X se declaró insolvente y no se pudo ejecutar nada, por lo que en el sector dudan de que su proyecto, al que califican como fantasma, pueda salir finalmente adelante. En cualquier caso, el proceso legal va mucho más allá porque, tras dejar Arthur D. Little con motivo de su jubilación, Carlos Mira ha creado una empresa similar, Halo Space, a la que Kharbachi acusa ahora de haberle robado el proyecto.

Batalla judicial

De hecho, el Juzgado número 1 de Madrid ha admitido a trámite la querella contra la consultora y Mira por revelación de secretos empresariales y corrupción en los negocios, aprovechándose presuntamente, del modelo de negocio de EOS-X. Mira ha negado la copia, resalanto publicamente que "la tecnología es de todos"; pero Kharbachi matiza que "se firmó un contrato de confidencialidad". Ahora dan comienzo las acciones legales. "Es la primera vez en la vida que una consultora roba a un cliente y desarrolla el mismo proyecto con una empresa paralela para hacernos competencia", denunció Kharbachi durante una rueda de prensa organizada por el despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo a mediados del pasado febrero.

El objetivo de Kharbachi era democratizar los viajes al espacio, pese a que todavía tienen un precio que ronda los 150.000 euros. El empresario definió el primer vuelo, previsto en tres meses en Sevilla, como una "experiencia única". A la espera del juicio, su intención es utilizar un globo de helio no contaminante para impulsar una cápsula presurizada, capaz de transportar a ocho personas, incluido un piloto, a una altitud de 40.000 metros, ofreciendo a los turistas vistas de la oscuridad del espacio y la curvatura de la Tierra en un viaje de cinco horas.