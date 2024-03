India entra en acción para dominar el mercado de la Inteligencia Artificial: así es su nuevo superordenador

Hay que estar bastante despistado para no ser consciente de que la Inteligencia Artificial (IA) va a ser la tecnología que va a impulsar el mundo en los próximos años, su revolución parece que va a ser parecida a la que originó Internet hace más de 40 años, donde hoy en día no podemos imaginar un mundo en el que no exista.

Por esa razón, ya no son solo las empresas privadas las que trabajan para desarrollar nuevas aplicaciones, servicios y sistemas impulsados por IA, sino que los propios países se han dado cuenta de la importancia de esta tecnología y no quieren quedarse rezagados. Ya lo vimos con España, que planea la creación de su propio "ChatGPT español" para conseguir una IA capaz de entender la cultura hispana y ofrecer resultados ajustados a lo que buscan los usuarios españoles.

Pero ni de lejos son los únicos en hacerlo, y hace cosa de un mes supimos que China en su camino hacia la independencia tecnológica logró crear su primer superordenador totalmente hecho, diseñado y producido en el país asiático.

Ahora, según reportan desde Techspot, las autoridades indias han aprobado una inversión multimillonaria para el desarrollo de la IA en el país. Por un lado, planean invertir en el desarrollo de nuevos modelos lingüísticos para mejorar las capacidades de los chatbot, algo similar a lo que quiere hacer España.

Pero el objetivo más importante y donde la mayor parte de los 1.133 millones de euros que han sido aprobados van a ir destinados a la construcción de un nuevo superordenador. La idea es construir un nuevo y potente sistema de computación de alto rendimiento que sirva como infraestructura central de IA de la India.

Entre las características más llamativas que tenga este equipo está la expectativa de que cuente con más de 10.000 tarjetas gráficas que funcionaran como aceleradores de la IA a la hora de generar respuestas. De lograrlo, India se podría colocar a la altura de Europa en términos de esta tecnología, donde aunque muchos piensen que EEUU y China lideran el sector, dos de los cuatro superordenadores más potentes de todo el mundo se encuentran en nuestro continente.

El país asiático tiene muchas expectativas de seguir creciendo en este sector y como parte del desarrollo tecnológico indio, la iniciativa contempla también apoyar a las startups locales y fomentar aspectos como el desarrollo del sector privado de la IA.