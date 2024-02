Aparna Bawa: "Aunque la gente regrese a la oficina, Zoom ganará fuerza gracias a la IA"

El retorno generalizado de los empleados a las oficinas no cambia el gesto a Aparna Bawa, número dos de la compañía de Zoom, en su calidad de jefa de operaciones global (COO). Todo lo contrario, la ejecutiva asegura que la multinacional de las videoconferencias "ha venido para quedarse" y ahora afronta la plena normalidad postpandémica con renovados proyectos de crecimiento. La considerada mujer más poderosa en los negocios de India y recientemente ponente en el World Governments Summit, ha reconocido a elEconomista.es que los objetivos de su grupo consisten en "mantener la confianza" ganada durante los tiempos más difíciles y seguir prestando servicios de comunicaciones a los usuarios, con mejoras continuas en sus herramientas y conectividad. Ante la fuerza expansiva de la Inteligencia Artificial, Bawa también recuerda que su grupo ya viene utilizándola sin descaso desde hace años.

¿Tiene techo esta Inteligencia Artificial Generativa que nos invade?

La IA es enorme y, en nuestro caso, creo que va a revolucionar la forma en que ofrecemos productos a nuestros clientes. Aunque la gente regrese a la oficina, Zoom ganará fuerza con la IA. Porque Zoom es mucho más que un proveedor de videoconferencias, es una plataforma que ofrece un conjunto de servicios combinados con un poder increíble. La mayoría de la gente solo piensa en nosotros como los que facilitamos las reuniones después de una pandemia, pero somos mucho más. Incluso somos capaces de ofrecer preguntas a los clientes.



¿Qué aporta Zoom AI Companion al conjunto del ecosistema?

La nueva herramienta de Zoom permite aumentar la productividad, optimizar la eficacia del equipo y mejorar sus habilidades, con resultados de alta calidad y con un uso transparente de los datos. Resume reuniones, hilos, chats, redacta correos electrónicos... Creo que la familiaridad con el producto realmente nos ayuda.



¿Los modelos de su IA aprovechan de alguna forma los contenidos de las videollamadas?

De ninguna forma. Hemos trazado una línea en la arena para recalcar que nunca utilizaremos el contenido de nuestros clientes para entrenar modelos de IA. Eso no significa que el cliente no pueda utilizar sus propios contenidos. En Zoom generamos transcripciones y disponemos de grabaciones que los clientes pueden utilizar parcialmente para producir sus propios modelos más inteligentes.



¿Qué mensaje ha compartido estos días con los líderes políticos reunidos en la World Government Summit, cumbre en la que Zoom ha ejercido de socio tecnológico?

Todos nuestros mensajes giran en torno al creciente poder de la plataforma Zoom para permitir a nuestros clientes ser mucho más productivos y eficientes. Y eso es extensivo tanto para los gobiernos, el sector privado o los ciudadanos.



¿Qué importancia tiene España en el conjunto de la corporación?

Mucha. España es muy importante en el grupo y, especialmente, es muy valioso el idioma español. Desde México hasta Sudamérica... También percibimos un crecimiento tremendo en esa economía. En los próximos años nos ofrecerá oportunidades muy relevantes.

¿El enfoque de Zoom se centra especialmente en las empresas o sigue teniendo una mirada múltiple?

Durante la pandemia aprendimos que hay un mercado para Zoom en todas partes. Supimos anticiparnos en muchas cosas gracias a la gran flexibilidad de la arquitectura y la simplicidad del modelo. Esa facilidad de uso es una ayuda para los consumidores y las empresas. Obviamente, vemos que nuestro crecimiento proviene de las pymes y resto de empresas, pero nuestra plataforma de consumo está abierta a todos, está aquí para quedarse. Es cierto que la pandemia fue un momento crucial para Zoom. Fue entonces cuando la mayoría de la gente comenzó a usarlo, donde todo el mundo valoró que la utilidad de Zoom era claramente evidente.



¿Qué importancia tienen las consideraciones éticas en el desarrollo de la IA? ¿Le preocupa que esas normas puedan situar a Zoom en una posición de desventaja frente a otros competidores?

Es una obligación importante que tenemos con todo el mundo. Para nosotros, la confianza que inspiramos a la base de clientes es un requisito básico. No hay persona en el mundo que no sepa qué es Zoom y percibimos un sentimiento muy cálido hacia nuestra empresa. Con frecuencia escucho a usuarios que nos dicen 'muchas gracias por salvarme la vida durante la pandemia'. Y eso me hace sentir privilegiada.



¿Cómo se imagina el modelo de negocio de Zoom en cinco o diez años?

Creo que en ese horizonte vamos a aprovechar la Inteligencia Artificial para hacer que los seres humanos sean mucho más productivos, para ofrecer servicios de valor y rentables para nuestra base de usuarios. Estamos centrados en el uso de la IA para hacer que el ser humano sea más eficiente, pero sin suplantarlo. Además, Zoom seguirá sin fisuras, como ahora. Puedes estar en condiciones muy adversas de Wi-Fi en zonas rurales de India y, de la misma manera, puedes conectarte con alguien en San Francisco, EEUU, y la calidad de vídeo es perfecta. La conexión es genial. Esa conexión sin fisuras en cualquier parte del mundo requiere mucha energía. Ese es otro problema, porque el mundo digital tiene un enorme coste medioambiental.



¿Qué hace una empresa como Zoom en materia de sostenibilidad?

Nuestra arquitectura se ha diseñado para ser muy eficiente y poder escalar de forma maravillosa con una huella mínima. Y si a todo lo anterior añadimos la inmensa cantidad de viajes que evitamos a nuestros clientes, con gastos en desplazamiento que quitamos de la mesa, la contribución medioambiental de Zoom es increíble.