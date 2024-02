Mark Zuckerberg no se muerde la lengua y abre el melón: esto es lo que ha dicho sobre las Apple Vision Pro

Desde que salieron en EEUU hace menos de dos semanas, el mundo entero está alucinado con las Apple Vision Pro, las gafas de realidad mixta (mezcla la Realidad Virtual con la Realidad Aumentada) de la compañía de la manzana y es que aunque no son las primeras en lanzarse, sí que son el último gran lanzamiento de Apple y quieras o no, eso genera mucha expectación.

Esto es porque Apple llevaba más de una década sin sacar una nueva gama de producto, y teniendo en cuenta los niveles de exigencia que tiene la compañía, todo el mundo pronosticaba que estas gafas iban a suponer un gran cambio en el sector tecnológico.

Y aunque todavía desde elEconomista.es no hemos podido probarlas, sí que hemos visto las experiencias de los afortunados que se han podido hacer con este dispositivo valorado en más de 3.500 dólares. Aficionados de Apple y profesionales del sector se han lanzado a las tiendas de la compañía para hacerse con sus gafas, y entre ellos, sorprendentemente, Mark Zukcerberg también ha querido probar las Vision Pro.

Zuckerberg, quien es CEO de Meta, ya ha presentado la tercera versión de la Meta Quest, las gafas de Realidad Virtual, sin embargo, y muy a su pesar, no han tenido ni una pizca del éxito que han tenido las de Apple.

Esto es algo que Zuckerberg no comprendía, y para entenderlo ha decidido probar el mismo estas gafas, a lo que ha llegado a una conclusión que ha sorprendido a muy pocos. Piensa que sus gafas son mucho mejores.

"Antes de probarlas creía que en relación calidad-precio para los usuarios, las nuestras eran mejores", ya que tal y como señala las Meta Quest son siete veces más baratas que las Vision Pro. "Pero después de probarlas, creo que las Quest son un producto mejor en general, y es que las Quest son mucho mejores para la gran mayoría de actividades para las que los usuarios usan la realidad mixta".

Zuckerberg asegura que el suyo es un mejor producto, en primer lugar porque son más cómodas y ligeras de llevar, pero también porque ofrece más experiencias y tal y como asegura él mismo, son las únicas que ofrecen una experiencia propia para jugar a videojuegos, ver YouTube o jugar a la XBOX.

Lo cierto es que no es que sea una valoración imparcial, ya que es una constante comparación con el producto de Meta que en todo momento deja por encima del de Apple. Como estrategia de marketing no está mal, pero muchos apuntan a que Zuckerberg está cometiendo el mismo error que cometió Steve Ballmer (Microsoft) hace unos años.

"He dicho que es el teléfono más caro del mundo. Y no atrae a los clientes de negocios porque no tiene teclado. Lo que hace que no sea un buen aparato de correo electrónico" decía Ballmer con el lanzamiento del primer iPhone, años después son el smartphone más popular y deseado de todo el mercado, ¿ocurrirá lo mismo con las Vision Pro?