Ni huella ni cara: Apple pasa al Optic ID para desbloquear las Vision Pro

Tan solo han pasado tres días desde que las Apple Vision Pro llegaron a los usuarios, y ya hemos visto a personas hacer prácticamente de todo con estas gafas de Realidad Mixta (Realidad Virtual y Realidad Aumentada), desde conducir un coche con ellas puestas, a pasear por la ciudad en una realidad paralela.

Y es que aunque su precio de salida (3.499 dólares) es muy alto y hasta ahora todas las versiones de los competidores habían dejado mucho que desear, la locura se ha desatado con el nuevo lanzamiento de Apple y todo el mundo está como loco por hacerse con unas.

Sin embargo, por ahora tan solo están disponibles en EEUU, aunque siguiendo una serie de pasos, quizás consigas hacerte con unas si vives en España. A lo largo de este fin de semana, los afortunados nuevos dueños de las Apple Vision Pro han mostrado a través de sus redes sociales cómo se vé el mundo con estas gafas y cómo funcionan, cosa sobre la que hasta el momento existían varias dudas.

Si bien todos los vídeos que hay publicados en redes nos muestran cómo te sientes al ponerte estas gafas y probar las diferentes apps que existen, y también muchos otros que nos muestran cómo se ve desde fuera a estos "pioneros" con ellas puestas, su llegada al público también nos enseña qué medida de seguridad utilizan las Vision Pro.

Si bien es cierto que Apple ofrece productos a los que no les podemos poner ningún tipo de protección en el sentido de evitar que otra persona que no seamos nosotros lo coja, como son los AirPods, la gran mayoría de productos de la compañía si los tiene. Esto es porque obviamente estos dispositivos (como los iPhone) almacenan mucha información sensible y privada de los usuarios.

Y tal y como se pronostica, las Apple Vision Pro también ya que te ofrece también acceso a todos tus perfiles y cuentas. Por ello era necesario introducir medidas de seguridad, y si bien el Touch ID, es decir el reconocimiento por huella dactilar, no es compatible con estas gafas, al igual que tampoco lo es el Face ID (reconocimiento facial) porque no tiene una camara que nos pueda analizar la cara, Apple ha tenido que dar con otra solución.

Según hemos podido saber, la manera de desbloquear tus Apple Vision Pro es a través de un nuevo reconocimiento biométrico que hasta el momento había estado reservado para las películas de espías y algún que otro producto de muy alto nivel, la compañía lo ha llamado Optic ID.

Básicamente este es un reconocimiento de iris, que identifica tu ojo a partir de los patrones distintivos del color de tu ojo y que no solo permite iniciar sesión en las Vision Pro sino que permite desbloquear contraseñas o confirmar pagos con Apple Pay.