El truco gratuito de Gmail para seguir usando tu correo electrónico aunque te quedes sin espacio

Apenas hay personas hoy en día que no tengan una cuenta registrada en Google, y es que este navegador web es el más utilizado en el mundo, pero ya no solo eso, sino que ofrece todo un ecosistema online que ofrece todo tipo de apps.

Pero su popularidad también tiene que ver con que crearse un perfil era totalmente gratis y con todo lo que ofrece, había que estar loco para no apuntarse. Sin embargo, después de muchos años de uso, es ahora cuando los usuarios se han dado cuenta de que en realidad Google no es del todo gratis, sino que al hacernos un perfil en Google recibíamos 15 GB de espacio de almacenamiento gratuito.

Ahora, con el paso de los años y debido a que la cantidad de archivos con los que trabajamos o compartimos, son muchas personas las que se han topado que su cuenta de Gmail ya no tiene espacio de almacenamiento suficiente, por lo que ya no le llegan más correos electrónicos, no puede guardar nuevas imágenes en Google fotos o guardar documentos en Drive.

La opción más sencilla es la de pagar por Google One que por 1,99 euros al mes obtienes 100 GB y ya te olvidas del problema. Sin embargo, existen otras opciones gratuitas para superar el problema de falta de espacio, de hecho, el otro día te dejamos algunas formas de hacerlo.

Pero a decir verdad, estas medidas te ayudan durante un tiempo, pero después el problema vuelve a surgir. Si lo que estás buscando es una solución más a largo plazo, te vamos a enseñar un truco de Google que puede ser muy útil, y todo comienza creándote una cuenta nueva de Google.

Si bien es posible que ya hayas pensado en esto, lo que quieres es usar tu misma cuenta, ya que este es el email que la gente tiene registrado, pero es que para poder seguir usando la primera es necesario crearse otra. Esto es porque Gmail permite configurar el reenvío automático de los correos de una cuenta a otra de esta manera, aunque ya no tenga más espacio de almacenamiento, puedes seguir recibiendo los emails que llegan a tu anterior correo al nuevo.

Cómo seguir usando tu cuenta de Gmail sin espacio disponible de manera gratuita

Lo primero será crearte una nueva cuenta de Google, que para poner el ejemplo podemos llamar "cuenta2@gmail.com". Vuelve a tu cuenta inicial, vamos a llamarla "cuenta1@gmail.com" y ve a la Configuración. Pulsa sobre Ver todos los ajustes y busca el apartado de Reenvío y correo POP/IMAP. Entra y busca el apartado de Reenvío, para después seleccionar Añadir una dirección de reenvío. Aquí tendrás que introducir tu nueva cuenta, es decir cuenta2@gmail.com, ya recibirás todos los emails que entren en tu primer correo.