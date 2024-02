Apagón de la TDT en España: preguntas y respuestas sobre la desaparición de los canales sin HD

El fin de una era se acerca, y es que a partir del próximo miércoles 14 de febrero ocurrirá el denominado 'Apagón de la TDT' (Televisión Digital Terrestre) en España, lo que significa que todos los canales en definición estándar (SD) desaparecerán y serán reemplazados por los mismos pero en versión de alta definición (HD).

Este próximo miércoles es la fecha límite establecida por el Gobierno para llevar a cabo esta transición hacía una televisión más moderna con todos sus canales ofreciendo una calidad de imagen superior a la que muchos tenían. Este cambio afectará a todos los usuarios españoles, pero tendrá un impacto significativo sobre 384.000 hogares con televisores sin HD, con 15 años o más de antigüedad, aunque según los datos de la administración esto es solo el 2% de los españoles.

Esta actualización está pensada para liberar espacio para el ancho de banda, lo que permitirá la llegada de nuevas tecnologías como el 4K. Lo cierto es que si tu televisor es relativamente moderno, no tendrás que hacer nada porque seguramente actualice automáticamente los canales en HD, aun así son muchos los que tienen dudas sobre qué va a pasar a partir del próximo 14 de febrero y en el artículo de hoy abordaremos las principales preguntas sobre este ocurrido.

¿Qué pasa exactamente el 14 de febrero?

El 14 de febrero se ha establecido como la fecha límite que los canales de televisión tienen para realizar el cambio y transición de los canales SD a los HD. En otras palabras, los canales que todavía no han realizado este proceso lo tendrán que hacer este miércoles como tarde y dejarán de funcionar en las televisiones que no hayan resintonizado.

¿Me van a desaparecer todos los canales?

No, a pesar de que el 14 de febrero supondrá la fecha límite para esta transición, lo cierto es que ya hay algunos canales como los de RTVE (La 1, La 2, Teledeporte) que ya ofrecen canales en HD desde hace años y de hecho ya dieron el paso el pasado 6 de febrero.

Sin embargo, desde Mediaset o AtresMedia sí que se han decidido a esperar hasta el último día, lo que podría significar que canales como FDF, Neox o los autonómicos sí que desaparecerán si no has resintonizado.

¿Cómo puedo seguir viendo la televisión?

Todo dependerá de la televisión que tengas, pero la primera opción si tu TV es antigua sería la de comprarse una nueva que sea compatible con el HD. En caso de que no tengas el presupuesto para una nueva, tus siguiente opción es comprarte un decodificador capacitado para la alta definición o como última opción también puedes comprar un dispositivo que convierta tu antigua televisión en una Smart TV.

¿Qué dispositivos necesito para hacer eso?

En el caso de que optes por decodificador, tan solo necesitas que este cuente con un receptor estándar DVB-T ('Digital Video Broadcasting-Terrestrial') que tienen un precio de unos 20/30 euros. La otra opción es reconvertir tu antiguo televisor en una Smart TV, para ello tan solo te tienes que hacer con un Amazon Fire TV Stick o un Google Chromecast, y ya no solo tendrás acceso a los canales de TV en HD sino que también podrás ver Netflix o HBO entre otras plataformas con las que tengas suscripción con este cambio.

¿Qué pasa si me paso del día 14?

El 14 de febrero es la fecha límite para que los canales efectúen los cambios, pero eso no se aplica a ti, y si por lo que sea no realizas ninguno de los cambios pertinentes antes de esta fecha no pasa nada, ya que lo podrás hacer cuando quieras, lo único es que hasta entonces no podrás ver ninguno de estos canales.

¿Cómo resintonizar la televisión?