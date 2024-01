Qué cargador debes tener para sacarle el máximo provecho para tu móvil: diferencias y ventajas

La batería es uno de los aspectos más importantes de un smartphone, ya que si se queda sin ella no se puede utilizar, y los fabricantes trabajan para que los nuevos modelos tengan cada vez baterías más grandes, duraderas y que carguen en menos tiempo. Sin embargo, hay una tendencia cada vez más popular (sobre todo entre los móviles más caros) que consiste en no incluir un cargador con el teléfono nuevo.

Las compañías alegan que es por motivos ecológicos y que a día de hoy los usuarios tienen ya un cargador o más que les puede servir con su terminal. No obstante, los smartphones modernos con sus super baterías necesitan mucha más potencia de la que un cargador antiguo y si estás pagando bastante dinero por un móvil nuevo lleno de funciones, lo lógico es que pretendas sacarle el máximo partido a estas.

Por ello, si te acabas de comprar un teléfono nuevo en el artículo de hoy te vamos a explicar los diferentes tipos de cargadores que hay y cuál es el mejor según tu teléfono, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Cargador estándar

Seguramente todos los cargadores que hayas ido acumulando en los últimos años son de este tipo, y es que hasta hace cosa de unos cinco años, la gran mayoría eran de este tipo. Estos cargadores USB tienen un voltaje de 5V, en el caso de que tengas un móvil de varios años este seguramente sea el ideal porque no soportará el voltaje de los nuevos. Su precio ronda los nueve y 15 euros.

Cargador de carga rápida

Una de las funciones más extendidas en los smartphones modernos es la carga rápida. Estos ofrecen un voltaje que puede variar entre 9V, 15V o, incluso, 20V, obteniéndose potencias desde los 20W hasta los 100W y permiten cargar el teléfono incluso en una hora.

No todos los cargadores universales son capaces de aprovechar el máximo potencial del teléfono tanto como lo hace el cargador original, pero sin duda son una compra casi obligatoria para sacarle el máximo provecho a la carga, aunque deteriora más rápidamente la vida útil de la batería. Tienen un precio medio entre los 15 y los 35 euros.

Cargador inalámbrico

Este tipo de cargador, no requiere ningún tipo de cable, pero para poder usarlo tu teléfono tiene que ser compatible. Sin duda esta opción es mucho más cómoda, ya que solo hay que posar el teléfono y se eliminan los problemas de rotura de cable.

No obstante, este método es menos eficiente (tarda más en cargar) y lo es todavía más si se usa con una funda puesta y directamente no funciona si no lo colocas bien. Su precio está entre los 20 y 70 euros.

Cargador inalámbrico Magsafe

Esta es la carga inalámbrica de Apple que cuenta con el añadido de un sistema magnético que se pone en la funda para acoplarse perfectamente a los cargadores. Funciona básicamente igual que cualquier otro cargador de este tipo y es compatible con todos los iPhone desde el 8, y se puede usar con teléfonos de otros fabricantes.

Para aquellos usuarios que tengan desde el iPhone 12, les puede proporcionar potencias de hasta 15W similares a la carga rápida, cuesta 49 euros, pero se recomienda usar un adaptador de corriente USB-C de 20 W (que se vende aparte por 25€ ).