El Xokas desvela cuánto va a ganar después de los recortes en Twitch: "es una falta de respeto"

Ha sido esta semana que la principal plataforma de streaming del mundo, Twitch, ha anunciado una serie de importantes cambios que afectan a los streamers y creadores de contenido de la app en lo referido a los pagos que reciben estos por sus directos, donde las cantidades que ingresan podrían caer un 60% respecto al año pasado.

El método de financiación principal de los streamers en la app propiedad de Amazon provenía de las suscripciones con pagos recurrentes de sus seguidores, pero en esta actualización de la política de pago de la compañía se ha establecido que los pago mediante 'Prime' en Twitch tendrán un valor uniforme de 1,55 euros cuando hasta hace unos días estaba en 1,9 euros.

Esto supone hasta un 60% de diferencia, y como era de esperar, la reacción de los afectados no ha tardado en llegar. Entre ellos, el Xokas, uno de los más populares y muchas veces polémicos de este sector hizo ayer un directo en el que hablaba de cómo le iban a afectar a él estos recortes.

Estos cambios no se aplicarán hasta el próximo 3 de junio, pero gracias a un Excel realizado por el usurario @menos_trece, el streamer ha querido ser transparente y ha explicado lo que potencialmente va a ganar, o más bien perder, con este cambio en la distribución de los pagos.

Como es impredecible calcular con exactitud cuáles van a ser sus ingresos totales cuando acabe este 2024, ha mostrado las cantidades en función de los números del pasado mes de diciembre. Tal y como ha explicado el streamer gallego en total ingresó 65.470 dólares, y tan solo en los ingresos de Prime que son los que se acaban de alterar, la cantidad ascendía a los 25.760 dólares.

Aplicando los nuevos cambios que serán efectivos desde junio de este año, en total los ingresos se quedarían en unos 56.340 dólares, lo que equivale a la pérdida de un 13,95% de los ingresos del año pasado, mientras que tan solo mirando los ingresos de Prime, la caída supondría un 35,44% menos, alrededor de 16.630 dólares.

Estos ingresos no desaparecen, sino que van directamente a Twitch. Este cambio es respuesta al importante bache que sufre la compañía que no logra de ser rentable y se suma a la ronda de despidos del 35 de su plantilla que anunció hace tan solo unos días.

Xokas es consciente de ello, y como comentó en su stream aseguró que entendía la posición de Twitch, pero señaló que no le había gustado como lo habían explicado. "Está bien que lo hagan. Me parece bien que lo cambien", comentaba. "Lo que me jode es que me intenten engañar. Es una falta de respeto. ¿Por qué lo intentan encubrir? Están quitándome un 30% de dinero. Decidlo abiertamente: 'vamos a reducir lo que ganáis porque ganáis demasiado, y Twitch hace aguas'. Vale, nos abrochamos el cinturón".