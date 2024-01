Hacienda va a la caza de youtubers: embargan dos pisos de lujo a Willyrex por supuestas deudas fiscales

Guillermo Díaz Ibáñez, mejor conocido por Willyrex, es un conocido youtuber de origen español, pero que desde hace varios años reside en el país vecino de Andorra, como muchos otros de su sector, debido a que la presión fiscal allí es menor y tienen que pagar menos impuestos. Aun así, eso no ha impedido que la Agencia Tributaria, cuestione que todo el patrimonio de este creador de contenido cumple con la legalidad.

Como ha podido saber El Periódico de España, Hacienda ha embargado a Willyrex dos pisos situados en las zonas ricas de Barcelona (Pedralbes y Sarrià-Sant Gervasi) debido a una inspección sobre sus deudas personales con el fisco. Tan solo uno de estos pisos está valorado en 2,59 millones de euros.

Al parecer, la Agencia Tributaria le prohíbe disponer de estos inmuebles desde octubre de 2022, lo que quiere decir que no puede ni venderlos ni alquilarlos hasta que la deuda sea saldada, al igual que tampoco puede ponerlos a nombre de otro.

Lo cierto es que las propiedades, que también incluyen un pequeño local están a nombre de la sociedad Willyrex SL, sobre la que el youtuber tiene propiedad del 100% del capital social. Y como medida cautelar para evitar que este vacie sus cuentas, decidieron incluir los pisos también.

Eso sí, en el caso de que Willyrex decidiera volver a España, podría residir en cualquiera de los inmuebles encautados, cosa que parece poco probable ya que para ser considerado residente fiscal en Andorra y pagar menos impuestos de los que pagaría en nuestro país, el youtuber debe pasar al menos 183 días al año al otro lado de los Pirineos.

Al ser preguntado por esta situación, los abogados del acusado se limitaron a responder que "la información no es correcta", aunque en ningún momento aclararon qué era lo que no estaba bien. No obstante, la Agencia Tributaria no toma este tipo de medidas cautelares a no ser que estén bastante seguros de que existe una deuda de ese tipo y consdira que existe un riesgo de impago.

Estas medidas tienen una validez de 12 meses como máximo, y en el caso de que el acusado decida no abonarlas voluntariamente en este tiempo, este embargo pasará al periódo ejecutivo, donde Hacienda expropiará a Willyrex de estos inmuebles o el patrimonio necesario para saldar la deuda.