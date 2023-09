Andorra rectifica y no obligará a los youtubers a aprender catalán para residir en el país

Fue hace unas semanas, cuando saltó la noticia de que el gobierno de Andorra estaba preparando una nueva normativa que iba a obligar a los residentes de este pequeño país a aprender un básico de catalán (lengua oficial) para poder obtener o renovar el permiso de residencia.

Recordemos que, en los últimos años, Andorra se ha convertido en un destino muy codiciado para vivir por parte de muchos españoles, destacando youtubers, creadores de contenido o inversores, principalmente por los pocos impuestos que se pagan ahí.

El problema que han encontrado las autoridades con estas migraciones de tantos españoles es que se estaba perdiendo el uso del catalán, y con motivo de reforzar la lengua, quisieron imponer una norma que establecía unos conocimientos mínimos de la lengua para poder renovar el permiso de residencia.

Ante dicha decisión, cientos de youtubers saltarón en contra de este anuncio, destacando un streamer andaluz llamado Agustín51 que se volvió viral por su exagerada reacción ante la noticia "Yo me he mudado aquí porque puedo ser feliz y libre" para luego a medida que iba creciendo su enfado acabar diciendo "¿Qué es esto? ¿Una puta dictadura?".

Ante la repercusión que tuvo esta noticia, el jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, ha salido a aclarar algunos matices sobre esta normativa que planean introducir durante una entrevista en Catalunya Ràdio.

El presidente del Gobierno de Andorra ha querido aclarar que tener un nivel mínimo de catalán "seguramente" no será obligatorio para todos los residentes del país. "Quien venga a residir a nuestro país y que no vaya a trabajar en nuestro país, porque es un residente sin actividades lucrativas o porque es un residente pasivo, no le hará falta" explicó.

La residencia pasiva es el permiso que se obtiene para establecerse de forma legal en Andorra sin un contrato de trabajo, al tratarse de un inversor o un pensionista, o llevar a cabo actividades deportivas, culturales o científicas, entre las que mete en el saco a también a los youtubers.

Desde un primer momento, las autoridades andorranas explicaron que esta medida no tenía intención de echar, excluir o complicarle la vida a nadie, es tan solo una medida de preservación de la lengua oficial. "(Andorra) es un país abierto a la inmigración y con muchas personas plurilingües" acabó diciendo Espot.