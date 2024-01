Cómo saber quién te ha dejado de seguir en Instagram

Si bien cuando nacieron las redes sociales estaban diseñadas para conectarnos con nuestros amigos y familiares, hoy en día el contenido que menos vemos y con el que menos interactuamos es el de las personas cercanas a nosotros. Y es que este tipo de apps han evolucionado mucho hacia tener muchos seguidores y por lo tanto repercusión.

Ahora, la gran mayoría de personas a las que seguimos o en vice versa, las que nos siguen, no se hace por el aprecio o simpatía hacia ellas, sino por postureo, interés o para poder cotillear qué está haciendo esa persona que quizás la única conexión que tengais en común es que os examinasteis el mismo día del carnet de conducir.

Pero hoy en día lo que os une da igual, porque en el fondo lo único que importa en redes son los 'me gustas', las reacciones y el número de seguidores que tiene cada uno. Estos son aspectos que a muchas personas les causa obsesión, y mientras ante los dos primeros no se puede hacer mucho, el número de seguidores sí que es algo que podemos controlar en alguna medida.

Esto es porque podemos saber cuántas personas nos siguen, y cuáles dejan de hacerlo. En perfiles con millones de seguidores estos detalles no suelen importar tanto, pero en cuentas más pequeñas hay formas de saber "quién se ha aburrido de lo que publicas", e incluso hay diferentes formas de hacerlo, una más manual y otra acudiendo a terceros.

Comprobaciones manuales

Para saber quién te ha dejado de seguir, o si sospechas que eso ha pasado tan solo tienes que acudir al apartado de 'Seguidores' de tu perfil y te aparecerán todas las cuentas que te siguen. En el caso de que creas que una persona concreta te ha dado 'unfollow' escribe su nombre, y si no te aparece, en efecto te ha dejado de seguir.

Utiliza ayuda externa

Debido a que el proceso manual es muy laborioso y no es efectivo si no tienes sospechas de usuarios concretos, también está la opción de usar apps específicas para ello, eso sí, estas plataformas no son oficiales y al usarlas te estás exponiendo a varios riesgos de seguridad.

Es importante destacar que Instagram alerta del uso de este tipo de apps, porque les estás dando acceso a tu perfil e información en Instagram, no obstante, existen varias opciones para aquellos determinados a saber quién le sigue o deja de seguir.

Entre las muchas opciones que existen, hoy destacamos las apps de Crowdfire, InstaFollow (solo Apple) o Followers Analyzer, aunque hay muchas más.