Disney presenta el invento que completará la experiencia de la Realidad Virtual: ya te podrás mover

La Realidad Virtual (RV) es una tecnología que a pesar de estar dede hace varios años en los temas de conversación y las presentaciones innovadoras de la compañías del sector, todavía no se ha asentado como una experiencia que hayan probado muchos usuarios o que se haya aplicado en cualquier medida para llegar a los usuarios.

La principal culpa de ello es la falta de herramientas para acercar esta experiencia a las personas, aunque todo parece que va a cambiar con la cercana llegada de las gafas de RV de Apple, las Vision Pro, que llegarán al mercado el próximo 2 de febrero.

Es cierto que no son las únicas, y que la primera gafa de este tipo que lanzaron las Big Tech, fueron las Meta Quest que ha día de hoy todavía no han cuajado. Aunque no es la única alternativa a las Vision Pro de Apple que cuestan 3.500 dólares, ya que como hemos podido saber Samsung se ha aliado con Google para traer su propia versión que llegarán a lo largo de este año.

Pero lo cierto es que la falta de herramientas para disfrutar de la RV, no solo consiste en la existencia o disponibilidad de unas gafas, sino que cualquier persona que haya probado estos dispositivos coincide en un mismo aspecto, la limitación de movimiento.

Este tipo de producto sirve para transportarte a cualqueir lugar imaginable, desde la selva, un campo de fútbol o el espacio, y el problema es que en cualquiera de estas experiencias, los usuarios estaban limitados al movimiento disponible en la habitación donde estaban probando este producto.

Pero Disney, acaba de presentar el invento que va a cambiar esto por completo y revolucionando este sector Lanny Smoot, miembro de la división de investigación y desarrollo (I+D) de Walt Disney Imagineering, ha enseñado por primera vez el suelo HoloTile.

Este suelo es el primer tapiz rodante multipersonal, omnidireccional, modular y ampliable del mundo. Esto significa que esta superficie podrá ser utilizada por varias personas a la vez, estas podrán moverse en cualquier dirección además de que las piezas se pueden mover y cambiar de sitio con el añadido de que puedes hacerlo también más grande.

El objetivo de este suelo es permitir a los usuarios moverse libremente mientras usan la RV con la seguridad de que no se van a chocar entre sí, ni salirse del tapiz. Juntar este invento con unas gafas de RV, como las Vision Pro, hará que la experiencia sea la más realista hasta el momento, ya que el usuario no solo estará inmerso en un mundo digital, sino que sentirá completamente que está andando en un lugar muy lejano a donde realmente está.