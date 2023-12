El serio problema de Nvidia: empleados accionistas millonarios que ya no se esfuerzan en trabajar

En los últimos dos años las empresas tecnológicas han tenido varios problemas con sus empleados, principalmente que debido a la desaceleración del sector, después del increíble auge que pego en los años de pandemia y siguientes, que provocó las olas masivas de despidos en la gran mayoría de compañías. Sin embargo, el fabricante de chips se ha topado con otro problema que nace por lo bien que les está yendo.

Como decíamos, estos últimos años después de la pandemia y la "vuelta a la normalidad" han costado a las compañías del sector, salvo excepciones que con el 'boom' que ha pegado la Inteligencia Artificial se han subido a la ola y se están recuperando. Pero la IA no son solo proyectos, sino que requiere de otras tecnologías para funcionar, lo que está beneficiando a empresas como Nvidia.

Esta compañía con sede en California (EEUU) actualmente acapara el 80% de la industria de chips de IA, un mercado que no deja de crecer, y que sobretodo no deja de generar dinero a aquellos que trabajan en él. Esta beneficiosa situación para Nvidia ha hecho que sus acciones se revaloricen increíblemente, y no solo para su CEO, Jensen Huang, sino que hay múltiples empleados (lo más veteranos) que recibieron acciones como prima o como parte de su salario, y ahora son millonarios.

Esto es porque a lo largo de los últimos cinco años, las acciones de la compañía se han revalorizado un 1.200%. Y claro, ahora estos empleados que han hecho una fortuna con el impresionante ascenso del valor de sus acciones no están tan implicados con sus tareas como estaban antes, ya que ahora son millonarios.

Tal y como ha reconocido el propio CEO de Nvidia a Business Insider, debido a este cambio financiero, los empleados más afortunados han dejado de esforzarse en el trabajo, y viven una especie de "semijubilación" donde asumen menos carga de trabajo que sus compañeros recién llegados.

Obviamente esto está generando bastantes tensiones, y Nvidia se encuentra frente a un serio problema. A todo ello se le suma que la política de trabajo de la compañia es bastante laxa, y tal y como la define Huang es como un "deporte voluntario" donde cada empleado debe "actuar como su propio CEO" y trabajar como considere necesario.

Y si a esto se le suma también que la política laboral de la compañía es muy flexible y permitiva, por lo que apenas realizan despidos,de hecho mientras el resto de compañías del sector realizaban importantes recortes, Nvidia se mantuvo firme y aguantó.

Todo ello ha generado una complicada situación interna donde los empleados están divididos y enfrentados, y donde tal y como funcionan las políticas de la compañía a no ser que estos empleados millonarios quieran volver a esforzarse parece muy difícil que se pueda revertir.