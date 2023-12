Elon Musk presenta la renovada versión de su robot humanoide: así es el Tesla Optimus Gen 2

Con todos los avances tecnológicos, sobre todo con aquellos enfocados en la Inteligencia Artificial (IA), el sector esta creciendo enormemente, ya que el desarrollo de una tecnología beneficia el ascenso de otras. Y entre todos los proyectos que hay hoy en día, sin duda, el que más provecho está sacando del auge de la IA son los robots que gracias a la constante adición de capacidades cada vez son más humanos.

Son muchos años desde que salió el primer robot humanoide, pero no hay discusión de que en la actualidad es cuando más reales y más personificadas están estas máquinas. Hay muchos proyectos de robots humanoides abiertos, pero como suele ser costumbre, el de Elon Musk y Tesla es uno de los más llamativos.

Fue a principios de 2023 que Tesla presentó la primera generación de Optimus, aunque este primer lanzamiento realmente no cumplió con las expectativas generadas, no obstante, la compañía lideraba por Elon Musk ha estado trabajando todo este año en mejorar a este robot, y por fin ha presentado la segunda Generación del Tesla Optimus.

Con un vídeo publicado en otra de las compañías del magnate, X, se ha mostrado esta nueva versión del robot humanoide con todas sus mejorías y nuevas capacidades, y lo cierto es que aunque tan solo se trate de un vídeo promocional, este proyecto tiene muy buena pinta.

