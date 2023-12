Multa de 50.000 euros si vendes el Tesla Cybertruck antes de un año

Las cerca de dos millones de personas que reservaron el Tesla Cybertruck mucho antes de su lanzamiento ya podrán tener este curioso y especial pick up en su poder…. Pero Elon Musk ha puesto condiciones a sus compradores.

El lanzamiento del Tesla Cybertruck en el mercado norteamericano acaba de iniciarse, aunque de momento no hay fecha oficial de su llegada a Europa ni por tanto a España. Los nuevos propietarios que ya hicieron la reserva de este curioso modelo han tenido que desembolsar mucho más de lo anunciado en un primer momento por Elon Musk.

El eléctrico Tesla Cybertruck se ofrece tres versiones: la de acceso, con un sólo motor, propulsión trasera y 400 kilómetros de autonomía, que parte de los 60.990 euros; la intermedia, un bimotor con autonomía que alcanza los 482 kilómetros y consigue una aceleración de 0 a 100 km/h en 4,5 segundos, que se ofrece desde 79.990 dólares; y el tope de gama, con tres motores, más de 800 kilómetros por recarga y una aceleración de 2,9 segundos, que arranca en los 99.990 dólares.

Cláusula de compra con el Cybertruck

Pero este ya casi "objeto de deseo" para muchos llega con algunos requisitos bajo el brazo, que seguro "escocerán" a algunos compradores. Hablamos de una cláusula en el contrato de compra-venta que seguro ha cogido desprevenido a alguno: los propietarios no podrán vender su Tesla Cybertruck antes de un año. En el caso de hacerlo, el vendedor se expone a una sanción de 50.000 dólares y se arriesga que Tesla no le vuelva a vender nunca más un coche. Sí, lo has leído bien.

Hay, de todas formas, una letra pequeña: si alguien tiene que vender su coche porque necesita el dinero de forma más o menos rápida, podrá vender su coche, pero siempre y cuando pida primero permiso a Tesla primero. La marca podrá en ese caso comprarle directamente el coche al mismo precio al que lo compró, pero restando 0,25 céntimos de dólar por cada milla (1,61 km) que haya recorrido con el Cybertruck.

Estas condiciones puestas sobre la mesa por Elon Musk nos recuerdan el caso de Ferrari. En la marca italiana es una condición clave mantener el modelo durante un año en propiedad. Si lo vendes haces antes de tiempo, recibirás una misiva amenazante con acciones legales, además de la prohibición expresa de poder volver a comprar un Ferrari nuevo.