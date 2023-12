Tres consejos para alcanzar el éxito, según Steve Wozniak, el "otro fundador de Apple"

Dentro de todo el aura que hay alrededor de Apple, hay una percepción de que Steve Jobs fue el único causante del éxito de la compañía. Muchos creen, erróneamente, que Jobs fue el único fundador, pero la realidad es otra y es que esta idea que acabó convirtiéndose en una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo nació también de las manos de Steve Wozniak y Ronald Wayne.

Que Jobs se llevara la gran parte de la fama no fue más que su posición de CEO y el tiempo que pasó en la empresa, pero no hay dudas de que todos eran mentes brillantes tanto en tecnología como en los negocios, ya que si hubiera faltado cualquiera de ellos, muy posiblemente Apple no habría llegado hasta donde está.

En el caso de Wozniak su etapa en Apple podría haber sido más longeva, pero en 1985 decidió abandonar definitivamente la compañía alegando que la empresa le impedía ser quien quería ser, ya que a él lo que le gustaba era la ingeniería y no la administración.

Desde que dejó la compañía que fundó, Wozniak fundó varias empresas y podemos decir que le fue bien, pero además el "otro fundador de Apple" también se ha dedicado a dar charlas y compartir sus conocimientos y filosofía de vida para inspirar a otros.

En el artículo de hoy recogemos tres consejos que ha dado Wozniak en sus charlas, que según él, te pueden ayudar a conseguir el éxito.

1. Sé autodidacta y ten hambre de conocimiento

Muchas veces las personas se quedan esperando a que alguien venga a darles la oportunidad de su vida, o creen que como no pueden pagar una educación privada no van a llegar a lo más alto. Pero internet es en realidad la única herramienta que se necesita, ya que aquí podrás encontrar infinitas fuentes de información sobre cualquier tema, con la ventaja de que son gratuitos y que el único límite que tienes para aprender es el que tú te pongas. No esperes a que alguien lo haga por ti, hazlo tu mismo.

2. Mantente fiel a tus principios

Muchas veces somos nosotros mismos y nuestra visión pesimista la que nos echa para atrás. Es por ello que si tienes una idea y estas convencido de ella, lo que tienes que hacer es ir a por ella con todo y no retroceder cuando las cosas se pongan complicadas.

3. Pasión e inspiración

Siguiendo un poco el hilo del consejo anterior, Wozniak creía que el motor de tu trabajo debe nacer de la pasión y la inspiración que tengas por el proyecto. Esta es la única manera de llegar hasta el final, ya que el camino al éxito no es sencillo y lo tienes que querer más que el resto.