Apple quiere romper con Goldman Sachs y terminar con el contrato de la Apple Card

Todo parece indicar que los planes de expandirse a los préstamos de consumo por parte de la firma inversora Goldman Sachs acaban de morir, después de que supuestamente Apple ha propuesto acabar con el contrato entre ambas compañías en los próximos 12 a 15 meses, lo que supondría el fin de muchos servicios como el de la tarjeta de crédito de Apple.

Desde el 2019, Apple y Goldman Sachs han colaborado juntos para el desarrollo de un sistema financiero propio de la compañía de la manzana. La firma inversora, con sede en Wall Street, es la responsable de servicios como la Apple Card, Apple Pay Later o la cuenta de ahorro que ofrece dicha empresa a sus usuarios, sin embargo, esta beneficiosa asociación parece haber llegado a su fin.

Según adelanta en exclusiva, The Wall Street Journal, Apple le habría enviado una propuesta a Goldman de rescindir el contrato que les une desde hace cinco años, aunque al parecer no va a ser de inmediato, sino que el divorcio no será efectivo hasta dentro de 12 a 15 meses.

Esta separación afectaría a todos los servicios que nacieron a partir del contrato entre ambas y llega como un giro radical en la relación entre ambos, ya que hace tan solo un año, tanto la tecnológica como el banco firmaron una extensión del acuerdo hasta el año 2029.

Por ahora, se desconoce si Apple tiene ya planes de unirse a otra entidad financiera o si esta decisión es para llevar a cabo sus planes por sí solos. Todo comenzó a finales del año pasado cuando Goldman comenzó a perder miles de millones de dólares intentando crear un servicio completo de consumo.

Aun así, en ese momento era el banco quien quería acabar con este contrato, y al parecer incluso intentó traspasar los derechos a otra de las grandes entidades financieras de EEUU, American Express, aunque en su momento también hubo otras que estaban interesadas.

Ahora, todo apunta a que Synchrony Financial, uno de los mayores emisores de tarjetas de crédito de Estados Unido, es uno de los candidatos principales para ayudar a Apple ha impulsar y llevar al siguiente nivel la Apple Card.

Lo cierto es que a lo largo de este año ha habido movimientos por ambas partes que no han gustado a los directivos de los otros, desde desacuerdos en como estaba se estaba desarrollando la dinámica del negocio hasta otros aspectos más simples como recibir las facturas de la tarjeta a principios de mes.

Todo parece indicar que los tiempos para finalizar este contrato (12-15 meses) se debe a que es el tiempo que Apple calcula para encontrar un nuevo socio, ya que esta ruptura supone un revés para su negocio de servicios.