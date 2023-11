El CEO de Apple dice que está preparando a su futuro sucesor: estos pueden ser los candidatos

Ser el CEO de una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo no es una tarea sencilla, y para llegar hasta esa posición hay que cumplir con una serie de requisitos y tener unashabilidades especiales. En toda la historia de Apple, la compañía ha tenido tan solo dos CEOs, el mítico Steve Jobs, y el que lo sustituyó y sigue siendo hasta ahora, Tim Cook.

Pues fue este segundo, que durante una entrevista para la BBC realizada por la cantante y modelo Dua Lipa, que Cook se asinceró sobre el futuro y aunque todavía queda tiempo para ello, la compañía de la manzana ya está formando a los posibles candidatos que le vayan a suceder como número uno de Apple.

De los casi 50 años que tiene la compañía, Tim Cook lleva siendo CEO 12 años, desde el 2011 cuando sustituyó a Jobs tras su muerte y en total 25 dentro de la empresa. Este es un tiempo considerable, sobre todo con lo que desgasta la denominada "carrera tecnológica" y teniendo en cuenta que Cook tiene 63 años, es normal que ya piense en su jubilación.

Este fue uno de los temas de la conversación con la cantante, y a pesar de que Cook no dijo específicamente quienes eran los candidatos sí que nos dejó algunas pistas. En primer lugar, Cook aseguró que no podía imaginarse una vida en la que no estuviera en Apple, y aunque en algún momento deje el cargo de CEO, lo más seguro es que siga vinculado a la compañía de alguna forma u otra.

Ante la respuesta, lógicamente la entrevistadora le preguntó quién iba a sucederle, y como era de esperar Cook dijo que eso no lo podía decir, lo que sí comentó es que parte de su trabajo como CEO ahora consistía en formar a varias personas para que puedan reemplazarle.

"Quiero que la persona venga desde dentro de Apple, mi rol es que la junta directiva pueda tener una lista de personas de Apple de donde elegir" explicó. Por lo que su sucesor será alguien que ya está dentro, y previsiblemente ya tiene un cargo importante.

¿Quienes son los candidatos?

Cook también explicó que este proceso de preparación se hace con tiempo y con varios candidatos por si ocurre algo impredecible la compañía no se quede sin la cabeza que dirige el cotarro. Por ello son varias las opciones que podrían ser los y las futuros CEOs de Apple.

Entre las opciones plausibles, no sería extraño que la número dos de la compañía, Katherine Adams, fuera la sucesora de Cook, aunque si bien Tim Cook era el jefe de operaciones de la empresa antes de dar el salto, lo lógico es apuntar hacia Jeff Williams como potencial candidato, ya que es quien actualmente ocupa el expuesto de Cook.

Por otro lado, en la lista de otros altos cargos senior de Apple que podrían dar este paso de cara al futuro destacan Craig Federighi, vicepresidente de ingeniería de software, John Giannandrea para impulsar el apartado de IA de la compañía o Greg Joswiak, vicepresidente de marketing.

Por último, si Apple valora la continuidad y experiencia, Deirdre O'Brien tendría que ser la persona elegida ya que lleva desde 1988 en Apple y actualmente está al frente de la Apple Store.